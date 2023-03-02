Adıyaman'da binası hasar gören televizyon kanalı çadırdan yayın yapıyor

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ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, binası hasar gören televizyon kanalı Mercan TV, yayınını konteyner ve çadırdan gerçekleştiriyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden dolayı Mercan TV'nin binası ve stüdyoları da hasar gördü.

Kanal yöneticileri, deprem nedeniyle ara verilen yayınları tekrar başlatmak için harekete geçti.

Konteynerin ana kumanda odasına, çadırın ise stüdyoya dönüştürülmesiyle televizyon kanalı yayın hayatına yeniden başladı.

- "Kentin sesini duyurmaya başladık"

Mercan TV yöneticisi Selahattin Aslan, AA muhabirine, depremde binanın hasar görmesi ve daha sonra yaşanan su baskınlarıyla ekipmanların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Aslan, deprem nedeniyle ara verdikleri yayınlara yeniden başlamak için çalışma yürüttüklerini belirterek, "Kötü bir afetle karşılaştık, birçok gazeteci arkadaşımızı da kaybettik. Cihazlarımızı çevre illerden yeniden alarak ekipman oluşturduk. Daha sonra konteyneri ana kumanda odası, çadırı ise stüdyoya çevirerek burada yayın yapmaya ve kentin sesini duyurmaya başladık. Kaldığımız yerden yayınlarımız devam ediyor." diye konuştu.

Program yapımcısı Baykan Sarıkaya ise kentin sesini duyurmak için çalışma yürüttüklerini anlatarak, çadır ve konteynerden yayın yaptıklarını belirtti.



Sarıkaya, çok acı bir durum yaşandığını dile getirerek, "Bilgi akışı yapmak ve kentin durumunu insanlara ulaştırmamız lazım. Kurulan çadırdan ana haber bültenlerimizde kentimizin durumunu insanlara ulaştırmanın gayreti içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

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