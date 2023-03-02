Çadırda kurulan fırında simit ve poğaçalar depremzedeler için pişiyor

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çadırda kurulan fırında üretilen simit ve poğaçalar, afetzedelere dağıtılıyor.

İstanbul'da faaliyette bulunan bir fırının yetkilileri, depremlerin ardından bölgedekilerin gıda ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunmak için harekete geçti.

Bölgeye gelen yetkililer, Adıyaman Üniversitesi Kampüsü'nde çadırda fırın kurdu. Fırında 8 kişi tarafından günlük üretilen yaklaşık 13 bin simit ve poğaça, depremzedelere ikram ediliyor.

- "7/24 hizmet veriyoruz"

Fırıncı Onurcan Köseoğlu, AA muhabirine, destek için bölgeye geldiklerini söyledi.

Gönüllü olarak ücretsiz poğaça ve simit üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Köseoğlu, "Günlük 13 bin simit ve poğaça dağıtıyoruz. 7/24 hiç kapatmadan 15 dakikada bir 120 ürün çıkararak hizmet veriyoruz." dedi.

İhtiyaç sahiplerinin yanında olmak istediklerini anlatan Köseoğlu, "Tamamen içgüdüsel ve gönüllü olarak hareket ettik. Van depreminde de aynı şeyi yaptık. Sistemimiz hazır, afetten bir gün sonra buraya intikal ettik. İmkanlarımız el verdikçe burada olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Köseoğlu, yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemine işaret ederek, "Buradaki herkesin bir lokma ekmeğe, bir damla suya ihtiyacı var. Biz ihtiyaç olmasın diye buradayız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tamamen ücretsiz, hiçbir beklentimiz yok." ifadelerini kullandı.

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