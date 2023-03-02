Depremde kardeşini yitiren öğretmen, depremzede çocukların yüzünü güldürerek acısını hafifletiyor

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Adıyaman'da depremde kardeşini kaybeden ve yıkılan evlerinin enkazından kendi çabasıyla çıkan öğretmen Leman Neslihan Arslan, acısının tazeliğine rağmen köylerdeki depremzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Besni ilçesindeki Kesmetepe Ortaokulu'nda ücretli İngilizce öğretmenliği yapan 24 yaşındaki Arslan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depreme ailesiyle kaldığı evde yakalandı.

Yıkılan evlerinin enkazından kendi çabasıyla 4 saat sonra çıkmayı başaran Arslan, 19 yaşındaki kardeşini yitirdi, annesi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İnsanlara yardım etmenin en büyük görevi olduğuna inanan Arslan, psikososyal destek ekipleriyle köy köy gezerek çocuklara etkinlik düzenliyor.

Arslan, minik afetzedelerin yüzlerindeki gülümseme sayesinde, yakınını kaybetmenin acısını bir nebze de olsa hafifletiyor.

Leman Neslihan Arslan, AA muhabirine, zor süreçten geçtiğini, annesinin hastanede tedavi gördüğünü belirtti.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde deprem bölgelerindeki insanların yanında yer aldığını gördüklerini dile getiren Arslan, şu an Besni Sosyal Hizmet Merkezinde gönüllü öğretmenlik yaptığını anlattı.

- "Bir nevi birbirimize iyi geliyoruz"

Gezici kütüphaneyle köyleri dolaşarak çocuklara kitap dağıttıklarını belirten Arslan, "Kitap okuma etkinlikleri yapıyoruz. Her gün kolilerce kitap geliyor. Onları dağıtırken aynı zamanda çocukların rehabilitesine iyi gelmesi dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyoruz." dedi.

Yaraların birlikte sarılacağını vurgulayan Arslan, "İngilizce öğretmenliği okudum. Bir filmde 'Okul sadece dört duvar arası değil, okul her yerdir' diyordu. Ben de büyük sıkıntılar yaşadım ama etrafımdan gördüğüm kadarıyla insanların öğretmenlere, birbirine ihtiyacı var. Birilerinin kalbine dokunabiliyorsam, birilerinde iz bırakabiliyorsam, iyi geliyorsam ne mutlu bana." diye konuştu.

Arslan, bu amaçla yola çıktığına dikkati çekerek, "Üzüntümü yaşadım, yasım hala devam ediyor. İnsanlara yardım etmek öğretmen olarak en büyük görevim. Köy köy gezerek insanların yaralarını sarmaya çalışıyorum, onlar da içimdeki yaralara iyi geliyorlar. Bir nevi birbirimize iyi geliyoruz. Bir nevi iyileşiyoruz, yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

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