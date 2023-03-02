Adıyaman'da çadır kentteki depremzede çocukların yüzü etkinliklerle gülüyor

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Şanlıurfa'dan Adıyaman'a gelen "Mutluluk Vagonu Gönüllülük Platformu" üyeleri, çadır kentlerdeki çocuklarla oyunlar oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlıyor.

Merkezi Şanlıurfa olan Mutluluk Vagonu Gönüllülük Platformu üyeleri, depremin ardından kurulan yaşam alanlarında çocuklara yönelik etkinlik yapmaya karar verdi.

Adıyaman'daki 1 Nolu Çadır Kent'e gelen 15 kişilik gönüllü ekip, çocukların yüzünü boyayarak resimler çizdi.

Palyaço kıyafeti giyen gönüllüler, müzik eşliğinde çocuklarla oyunlar oynayarak depremin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

- "Çocukların yaralarını sarmaya çalışıyoruz"

Platformun kurucusu Veysel Tok, AA muhabirine, köy okullarına kırtasiye yardımları yapan ve çocuklara yönelik etkinlik düzenleyen bir platform olduklarını söyledi.

Platformun 2021'de kurulduğunu ve gönüllülük esasına göre çalıştığını dile getiren Tok, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa da bir deprem bölgesiydi ama oradaki yaralar sarıldı çok şükür. Bütün sivil toplum kuruluşu temsilcileri hepsi Adıyaman'a geldi. Adıyaman'daki bütün çadır kentlerde ziyaretlerde bulunuyorlar. Mutluluk Vagonu Gönüllülük Platformu olarak günlerdir birçok çadır kentte ve okulda etkinlik düzenlemeye başladık. Çocukların yüzünü boyuyoruz, oyunlar oynuyoruz, yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Sinevizyon gösterileri yapıyoruz. Çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Şu anda 15 kişilik ekiple buradayız. Yaklaşık 300 kişilik bir ekibimiz var."

- "Çocuklar sürekli ev çizdiler, üzerinde AFAD ve Kızılay yazısı vardı"

Palyaço kıyafeti giyen Merve Doğan da Ankara Üniversitesinde hemşirelik bölümü okuduğunu belirtti.

Adıyaman'a ilk defa geldiğini aktaran Doğan, "İlk defa palyaço oldum. Çocuklarla beraber eğlendik, etkinlikler yaptık. Çocuklara hediyeler verdik. Gönüllü olarak burada olduğumuz için çok mutluyuz. Psikolojik olarak çocuklar çok kötü. Bir nebze de olsa onları mutlu etmek istiyoruz. Çocuklarda tebessüm oluşturabildiysek ne mutlu bize." dedi.

Gönüllü ekipten Büşra Tok ise "Elimden geldiğince çocuklara yardımcı oluyorum. Üniversite okuyorum. Çocuklarla resim etkinliği ve yüz boyaması yaptık. Birçok resim çizdik. Psikolojik olarak gözlemledim ve çok üzüldüm. Çocuklar sürekli ev çizdiler, üzerinde AFAD ve Kızılay yazısı vardı. Çok duygulandım bu durumdan." ifadelerini kullandı.

Çocuğu oyun alanında oynayan anne Çiğdem Çalışkan ise deprem anında evin duvarlarının üzerine düştüğünü anlatarak, "Evimiz yıkıldı. Çadırda 5 kişi yaşıyoruz. Akrabalarımız ve komşularımız enkaz altında kaldı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Burada bizimle çok ilgileniyorlar. Gönüllü gençler buraya kadar geldi, çocuklarımızı eğlendirdi." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.