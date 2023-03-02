Depremde 20 yakınını kaybeden müdür depremzedeler için mesaide

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Adıyaman'da depremde 20'den fazla yakınını kaybeden Besni Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mustafa Orhan, ilk günden itibaren insanların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde Besni merkez ve köylerinde bulunan çok sayıda yakınını kaybeden Orhan, acılarının çok taze olmasına rağmen ilk gün depremin yaralarını sarmak için çalışmalara başladı.

Psikososyal destek ekiplerinden ailelere yapılacak yardımlara, köylerde yapılan etkinliklerden çadır kentlerdeki çalışmalara kadar birçok noktada koordinasyon görevini üstlenen Orhan, daha fazla insana ulaşmak için birkaç saat uykuyla ayakta duruyor.

Kimi zaman parklarda çocuklarla oyunlar oynayan Orhan, bazen de çadır kentte insanlarla sohbet ederek depremin izlerini silmelerine yardımcı oluyor.

Orhan, AA muhabirine, ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini söyledi.

Depremde kayıplarının olduğunu belirten Orhan, "20'den fazla yakınımı kaybettim. Teyzemin çocukları, amcamın torunları, halamın torunlarını kaybettim. Biz ilk gün alana çıktık çünkü bütün kayıplar bizim kaybımız. Hepsi bizim dayımızın, amcamızın, teyzemizin oğlu. Bütün vefat edenler bizim canımız ciğerimiz." dedi.

Orhan, devletin ilk andan itibaren alanda olduğunu ifade ederek, "Devletimiz ilk günden beri her konuda bizi yalnız bırakmadı. Sadece devletimiz değil. Edirne'den Şırnak'a kadar halkımızdan da büyük destek geldi." diye konuştu.

Her gün daha iyiye gittiğini ifade eden Orhan, "Ben de çocuklarımla çadırda kalıyorum ama buna şükür, 20 günde çok yol kat ettik. Toparlanıyoruz, daha toparlanacağız da. Devletimize Allah zeval vermesin, bize yardımlarını eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

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