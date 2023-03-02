Depremzede çocuklar parklarda oynayarak rehabilite oluyor

ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çocuklar, sağlam kalan parklarda oynayarak depremin yaşattıklarını unutmaya çalışıyor.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman merkez ve Besni ilçesinde çok sayıda ev zarar gördü. Depremin etkisiyle travma yaşayan çocuklar, Adıyaman ve Besni ilçesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri eşliğinde parkta oyunlar oynayarak, depremin yaşattıklarını unutmaya çalışıyor.

On iki yaşındaki Muhammed Abidin Fenerci, evlerinin büyük hasar alması nedeniyle çadırda kaldıklarını söyledi.

Gündüzleri çeşitli oyunlar oynayarak zaman geçirdiklerini ifade eden Fenerci, "Gündüzleri abiler ablalar geliyor. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Top oynayıp, parkta eğlenceli şeyler yapıyoruz." dedi.

Parkların kendilerine iyi geldiğini anlatan Fenerci, "Hasar görmeyen parklarda oyunlar oynuyoruz. İp atlayıp, voleybol oynuyoruz. Yağ satarım bal satarım oyunu oynuyoruz." diye konuştu

On bir yaşındaki Emir Emre Kurt ise parklarda vakit geçirdiklerini dile getirerek, "Hocalarımız çok güzel şeyler öğretiyor. Evimiz hasar gördüğü için üzgünüm ama bir yandan da parkımız sağlam olduğu ve arkadaşlarımızla burada oyunlar oynadığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.

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