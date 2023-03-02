Down sendromlu depremzede Eylül'den yardım gönüllüsünü duygulandıran davranış

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ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN/ORHAN ÇİÇEK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, down sendromlu bir kız çocuğunun kendisine verilen iki muzdan birini alıp diğerini fazla bularak reddetmesi yardım gönüllüsünü duygulandırdı.

İlçeye bağlı Belören beldesinde yaşayan Nail Çiçek, depremzedelere yardım etmek için bazı akrabaları ve arkadaşlarıyla mağdur olan vatandaşlara yardım dağıtımında bulundu.

Bir mahallede karşısına çıkan down sendromlu 14 yaşındaki Eylül Açık'a iki muz uzatan Çiçek, çocuğun sadece birini alıp, diğerini iade etmesinden etkilendi.

Çiçek'in diğerini niye almadığını sorduğu Açık, tek muzun kendisine yettiğini söyledi.

Down sendromlu çocuğu, ailesiyle kaldığı çadırda zaman zaman ziyaret eden Çiçek, Eylül ile yakından ilgilendi.

Eylül'le sohbet eden Çiçek, AA muhabirine, depremler sonrası kurumların yardım dağıtımına katkıda bulunduğunu aktardı.

Bir aşevi görevlisinin çocuklara dağıtması için kendisine muz verdiğini anlatan Çiçek, "Bu mahalleye geldim, çocuklara muzları dağıttım. Eylül'ü görünce kendisine iki muz vermek istedim. Birini aldı, diğerini almadı. İkinci muzu niye almadığını sorduğumda 'tokum' dedi. Dağıtımlarda ihtiyacından fazla yardım alan çok insan vardı. Eylül'ün bu davranışı beni çok etkiledi. Kendisini çok sevdim." diye konuştu.

- "Kızım paylaşmayı çok sever"

Eylül Açık ise paylaşmayı sevdiğini, fazlada gözünün olmadığını ifade etti.

Eylül'ün babası Hüseyin Açık ise depremin çok acılar yaşattığını, evlerinin hasar görmesinden dolayı çadırda kaldıklarını belirtti.

Açık, down sendromlu kızının da depremlerden çok etkilendiğini bildirerek, "Kapalı bir yere giremiyor, korkuyor. Kızım, paylaşmayı çok sever. Muz dağıtımında da fazlasını almamış. Herkes öyle olmalı. Biz ona özürlü diyoruz ama biz kendimiz özürlüyüz. Bu zor günlerde bir, beraber olmamız lazım." ifadesini kullandı.

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