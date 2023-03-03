Depremler, Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı'nda da hasara yol açtı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisiyle hasar gördü.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremler sonrası, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki parkın içinden geçen yolda çökme oluştu. Park kenarındaki arazilerde yarıklar meydana geldi.

Parktaki spor aletlerinden bazılarının yarığa düştüğü görüldü.

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