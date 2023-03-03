Enkazdan çıkarılan genç Muhammed, köpeği Jülide'yle "çocuklar gülsün" diye çabalıyor

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'da ailesiyle enkazdan kurtarılan 16 yaşındaki Muhammed Özbek, sosyal etkinliklere köpeğiyle katılarak çocukları sevindiriyor.

Kahta ilçesinde ailesiyle kaldığı evde depreme yakalanan ve sıkıştığı enkazdan yaklaşık 1 saat sonra çıkarılan Özbek, Kahta Gençlik Merkezi ve Kahta Genç Kızılay gönüllüleri ile çadır kentteki çocuklara yönelik psikososyal etkinliklere katılıyor.

Anne ve babası da yıkıntılar arasından sağ çıkarılan Özbek, depremin olumsuz etkilerini atlatmaya çalışan çocuklara yardımcı olmak amacıyla sempatik ve sıcakkanlı köpeği "Jülide" ile minik depremzedelerin oyunlarında yer alıyor.

Özbek, AA muhabirine, deprem gecesi annesinin kendisini korumak için üzerine atlamasıyla uyandığını anlattı.

Başta ne olduğunu anlayamadığını söyleyen Özbek, "Tavandan kocaman taşın üzerimize geldiğini gördük. Hemen kendimizi korumak için yere doğru kapandık. Annem olmasaydı ben burada olmayabilirdim. Taşın düşmesi sonucu annemin kafası yarıldı." diye konuştu.

- "Jülide" sempatikliğiyle çocukların ilgi odağı

Özbek, üzerine dolap düştüğünü ve annesiyle bayıldığını aktararak, "Küçük bir delikten babamın sesi geliyordu. Bir saat kadar kaldık enkazda. Birkaç kişi geldi, bizi oradan çıkardı. Ben ilk çıkarıldım. Annem hemen benden sonra, en son babam çıkarıldı." dedi.

Çocuklara yönelik psikososyal etkinliklere deprem sırasında dışarıda olan köpeğiyle destek verdiğine değinen Özbek, "Her gün köpeğim Jülide'yi alıp geliyorum. Birlikte oyunlar oynuyoruz. Çocukların mutluluğu bizim için her şey, onların gülümsemesi yeter. Çocuklar köpeği çok seviyorlar. Onunla oynuyorlar." ifadesini kullandı.

Kahta Gençlik Merkezi lideri ve Genç Kızılay Başkanı Mahir Aslan da çocukların yüzlerinin gülmesi için çeşitli faaliyetler düzenlediklerini dile getirdi.

Enkazdan çıkan gönüllü gençlerden Muhammed'in köpeğini de getirdiğini belirten Aslan, miniklerin de bundan çok mutlu olduğunu kaydetti.

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