Sütlü sıcak çikolata ikramıyla depremzede çocukları sevindiriyorlar

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından İstanbul'dan Adıyaman'a giden kahve firması yetkilileri, afet ortamında çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak için sütlü sıcak çikolata ikram ediyor.

İstanbul Havalimanı'nda faaliyet gösteren firma yetkilileri, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra ihtiyaçların karşılanmasına katkıda bulunmak için deprem bölgesine harekete geçti.

İlk günü geldikleri Adıyaman Havaalanı'nda afetzede ve görevlilere su, çay ve kahve ikramında bulunan yetkililer, mobil kafeteryalarıyla yıkıma uğrayan kent merkezinde kurulan Eğriçayır Çadır Kenti'nde yardımlarına devam etti.

Taze sütten ve katkı maddesiz çikolatadan üretilen sıcak çikolatayla çocukların sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmak isteyen gönüllüler, afet ortamında da olsa minik depremzedelerin yüzünü güldürmeyi ve içini ısıtmayı amaçlıyor.

- Günde ortalama 2 bin bardak kahve ve sıcak çikolata dağıtıyorlar

Firma yetkilisi Mehmet Balgıç, AA muhabirine, depremzedelere küçük de olsa yardımlarının dokunması için yola çıktıklarını söyledi.

Depremin ilk gününden beri Adıyaman Havaalanı'nda afetzedelere ve görevlilere su, çay ve kahve ikram ettiklerini anlatan Balgıç, 11 Şubat itibarıyla çadır kentte çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Balgıç, mobil kafeteryada yetişkinlere filtre kahve, çocuklara ise doğal sütten yaptıkları sıcak çikolata ikram ettiklerini belirterek, "Çocukların sağlıklı beslenmesi önemli. İlk günden itibaren 'firma olarak ne yapabiliriz, nasıl faydamız olur' diye yola çıktık. Bir nebze faydamız olduysa çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Kahve firması olarak, bölgedeki çocuk yoğunluğunu göz önünde bulundurup bu ikrama karar verdiklerine değinen Balgıç, "Süt ve çikolatadan yaptığımız için besleyici. Çocuklar için bu ortamda besleyicilik önemli. Çocuklar da çok memnun." dedi.

Balgıç, günde ortalama 1000 bardak filtre kahve, 1000 bardak da sütlü sıcak çikolata dağıttıklarını sözlerine ekledi.

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