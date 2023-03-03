Depremzede çocuklar için Adıyaman'da "sinema çadırı" kuruldu

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki çocuklar, afetin psikolojik etkilerinden sinema ile uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Kahta ilçesindeki çadır kente çocuklar için "sinema çadırı" kuruldu. Kahta Gençlik Merkezi ile Kahta Genç Kızılay gönüllüleri, her akşam ellerinde hoparlörlerle, çadır kentte dolaşarak çocukları sinemaya davet ediyor.

Daha önce sinemaya gitmemiş birçok çocuk, arkadaşlarıyla birlikte animasyon film izlemenin keyfini çıkarıyor.

Kahta Gençlik Merkezi lideri ve Genç Kızılay Başkanı Mahir Aslan, AA muhabirine, zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Kahta Kaymakamlığı öncülüğünde çalışmalar yaptıklarını belirten Aslan, psikososyal destek amaçlı çocuklara ve ailelere yönelik çeşitli alanlarda faaliyetler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

- Animasyon filmleri psikologlar seçiyor

Bu akşam sinema etkinliği gerçekleştirdiklerini ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız ve ailelerimiz için iyi, güzel olan her şeyi hak ettiklerini düşündüğümüz için buradayız. Bu akşam çocuklarımıza sinema izlettik. Hayatlarında hiç sinemaya gitmemiş çocuklar var. Daha farklı ve güzel bir ortamda çocuklarımızla bu sinema ortamını oluşturmak isterdik. Çocuklarımızdan güzel dönüşler alıyoruz. Psikologlarımız önce filmleri izliyor, ondan sonra filmleri çocuklarımıza izletiyoruz."

Film izlemeye gelen depremzede çocuklardan Züleyha Saray ise evleri hasar gördüğü için çadır kentte yaşadıklarını belirterek, "Abiler bize sinema izletiyor, çok teşekkür ederiz. Hayatımda hiç sinemaya gitmedim, ilk defa sinema ortamında film izliyorum." dedi.

Nurgül Saray da film izlemek için geldiklerini dile getirerek, "Burada etkinlikler yapıyoruz, film izliyoruz. Sinema çok güzeldi. Daha önce hiç sinemaya gitmemiştim, filmler çok güzel." diye konuştu.

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