Ankaralı gönüllüler dağ köylerindeki depremzede çocuklarla buluşuyor

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ/EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ankara'dan Adıyaman'a gelen Hempa Çocuk Derneği üyeleri, dağ köylerini gezerek afetzede çocukların gönlüne dokunuyor.

Ankara'da faaliyet gösteren derneğin gönüllü üyeleri, depremzede çocukların yaralarını sarmak için yola çıktı. Depremin ardından Hatay ve Kahramanmaraş'taki köylerde çocuklara etkinlik düzenleyen gönüllüler, Adıyaman'da geldi.

Gönüllüler, evlerin yıkıldığı merkeze 32 kilometre uzaklıktaki Alikoç köyünde "Psikososyal Destek Atölyesi" kapsamında çocuklara yönelik etkinlik düzenledi.

Psikologların önerdiği oyunları çocuklarla oynayarak eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayan gönüllüler, depremin olumsuz etkilerini bir nebze de olsa unutturmaya çalışıyor.

Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan gönüllüler, 52 köyde 2 bin afetzede çocuğa ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Dernek başkanı İbrahim Enes Duruay, AA muhabirine, ekipte psikoloji bölümünde okuyan öğrencilerin gönüllü olarak yer aldığını söyledi.

Gönüllü psikologların tasarladığı oyunları, "Psikososyal Destek Atölyesi" ile depremden etkilenen çocuklarla buluşturduklarını ifade eden Duruay, şöyle konuştu:

"Atölye kapsamında geliştirdiğimiz oyunlarla çocukların yaşadıkları acıyı biraz olsun unutturmak istiyoruz. Nefes metodumuz var. Nefes alıp verdiğimizde kalp ritimleri düzelir ve rahatlatır. Biz bunu çocuklara kelebek oyunu ile aktarıyoruz. Böyle bir metot geliştirdik. Depremden etkilenen çocuklara bir araya geliyoruz ve yanımızda getirdiğimiz hediyeleri dağıtıyoruz. Köyleri geziyoruz, malumunuz deprem sadece şehir merkezinde olmadı, köyler de yıkımlar var. Köylerde yaşayan bu insanlar çok etkilendi."

- Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki 52 köye ulaşıldı

Duruay, bu süreçte çocukların psikolojisinin olumsuz etkilendiğini gözlemlediklerini belirterek şöyle devam etti:

"Biz çocuklara diyoruz ki sizinle oyun oynamaya geldik, bir an mutlu oluyorlar. 'Gerçekten bizlerle oyun oynamak için Ankara'dan mı geldiniz?' diyorlar. Onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Çünkü oyun çocuğun en temel hakkıdır, oyun çocukların ihtiyacıdır. Depreminin ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da 52 köyü ziyaret ettik. 52 köyde 2 binden fazla çocukla bir araya geldik. Gönüllülerimiz köy çocuklarıyla buluştu."

Gönüllü Dila Küçükel ise dağ köylerindeki depremzede çocuklara ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak "Çocuklara oyuncak, boyama kitabı, kıyafet ve hijyen seti gibi destekler sunuyoruz. Çocuklar burada olduğumuz için çok mutlular. Çocuklar, Ankara'dan geldiğimizi duyunca çok şaşırıyorlar. Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların mutlu olduğunu görünce biz de daha çok mutlu oluyoruz." dedi.

Psikoloji öğrencisi Betül Mergen de dernek bünyesinde 4 yıldır gönüllü olarak çalıştığını belirterek "Çocuklarla oyun oynadığımızda mutlu oluyorlar. Çocuklarla psikososyal destek alanında sakinleştirici oyunlar oynuyoruz. Çocuklar bazen yalnız kaldıklarında ne tarz davranışta bulundukları hakkında bilgi sahibi oluyorlar." diye konuştu.

Çocuklardan Ahmet Akboğa da "Ağabey ve ablalar yüzümüzü boyadıkları ve bizi eğlendirdikleri için çok mutluyuz. Kardeşlerim de çok mutlu oldu. Bize hediye ve kek verdikleri için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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