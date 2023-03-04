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Çankırı'dan Adıyaman'a getirilen konteynerlerin kurulumuna başlandı

AA

Çankırı'dan Adıyaman'a getirilen konteynerlerin kurulumuna başlandı

ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/İBRAHİM YALDIZ - Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga beldesinden Adıyaman'ın Besni ilçesine getirilen konteynerlerin kurulumuna başlandı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaraların sarılması için düzenlenen yardım çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Dodurga'dan Besni'ye gönderilen, banyo ve tuvaleti bulunan 40 konteyner alana yerleştiriliyor.

Alanda çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer alacağı 600 konteyner kurulacak.

- "Önümüzdeki hafta vatandaşlarımızı yerleştirmeyi planlıyoruz"

İlçedeki çalışmaların koordinasyonu için görevlendirilen Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AA muhabirine, asrın felaketinden etkilenen ilçede afetzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İlçede 410 vatandaşı kaybettiklerini belirten Ayaz, şunları kaydetti:

"Hayatın normale dönmesi için ilgili kurum ve kuruluş, paydaşlar ve STK'lerin desteği ile çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalar tamamlandığında 600 aileyi konteyner kente yerleştireceğiz. Altyapı çalışmaları tamamlandı. Bugünden itibaren konteynerleri kurmaya başladık. Önümüzdeki hafta vatandaşlarımızı yerleştirmeyi planlıyoruz. Çankırı'dan Besni için yardım kampanyalarını sürdürüyoruz. Dodurga beldemizde Belediye Başkanlığımızın öncülüğünde derneklerimiz tarafından 40 konteyner hibe edildi. Çankırı'da mevcut olan ve hayırseverlerin bağışladığı konteynerleri buraya getiriyoruz."

İlçedeki yaraların el birliğiyle sarılacağının altını çizen Ayaz, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her tarafındaki güçlerimizi birleştirerek deprem bölgelerini inşa ve ihya edeceğiz. İlçede hasar tespit çalışmaları bitti. İlçe genelindeki hasarlı ve sağlam binaların durumunu öğrenmiş olduk. Şu an depremzede ailelerimizi okullarımız ile KYK yurtlarında misafir ediyoruz. Genel olarak kamu kurumu binalarımız ile TOKİ yapılarımız sağlam. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, açıkta kalmayacak."

- "Deprem bölgelerine desteklerimiz devam edecek"

Dodurga Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Kaşıkçı ise belde olarak depremlerin hemen ardından sivil toplum örgütleriyle yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kaşıkçı, depremlerden etkilenen illerde yaşanan acıyı herkesin yüreğinde hissettiğini ifade ederek, "Hayırsevrelerimizin desteğiyle aldığımız 40 konteynerin kurulumuna başlandı. Depremzede kardeşlerimizin acılarını paylaşıyoruz. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın. Deprem bölgelerine desteklerimiz devam edecek." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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