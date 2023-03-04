Adıyaman'da çadır kentte kalan çocuklar uçurtma uçurarak eğlendi

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Depremin vurduğu Adıyaman'da, çadır kentte kalan çocuklar jandarmayla uçurtma uçurarak eğlendi.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden Adıyaman'da, 35 bin metrekare alana sahip Sümerevler Atletizm Pisti'ne çadır kent kuruldu. Yaklaşık 4 bin depremzedeye barınma imkanı sağlanan çadır kentte, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler yapılıyor.

Hayırsever bir vatandaşın dağıttığı uçurtmaları alan çocuklar çadır kentte görevli jandarmalarla birlikte uçurtma uçurup eğlendi.

Çocuklardan 8 yaşındaki Elif Ekinci, AA muhabirine, evleri zarar gördüğü için çadır kentte kaldıklarını söyledi.

Çadır kentte arkadaşları ve kuzenleriyle oyun oynadığını anlatan Ekinci, "Arkadaşlarımla uçurtma uçuruyoruz. Mutluyum ama biraz da mutsuzum. Yine de güzel bir yer. Burada eğleniyorum." dedi.

Jandarmanın kendilerine yardım ettiğini belirten Elif, "Asker abiler ve ablalar bizimle birlikte uçurtma uçurdu. Herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Musa Yıldırım (7) ise çadır kentte kaldıklarını dile getirerek, "Burada eğleniyoruz. Arkadaşlarımız ve kuzenlerimizle eğleniyoruz. Uçurtmalar geldi, uçurtma uçuruyoruz. Hepimiz oynuyoruz. Çadırdaki çocukların hepsi geldi, uçurtma yarışı yaptık. Sinemaya da gidiyoruz." ifadelerini kullandı.





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