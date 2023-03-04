Adıyaman'da çadır kentte yaşayan ikizlere sürpriz doğum günü

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da ailesiyle çadırda yaşayan 4 yaşındaki ikizler için sürpriz doğum günü düzenlendi.

Depremde evleri zarar gören Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çok sayıda depremzede çadır kentte yaşıyor. Anne ve babasıyla çadır kentte kalan 4 yaşındaki ikizler Abdurrahman ve Yasin Özçelebi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekibi, sürpriz doğum günü hazırladı.

Çadır kentte kalan tüm çocukların katıldığı doğum gününde, ikizlerin pastayı üflemesinin ardından bakanlık ekibi tarafından çocuklara pasta ikram edildi, hediyeler verildi.

İkizlerin annesi Hilal Özçelebi, AA muhabirine, depremde evlerinin zarar gördüğünü söyledi.

Kahta'da bodrum katında yaşadıklarını belirten Özçelebi, "Çocuklarımın doğum gününü kutlamaları çok güzel bir duygu. Herkese teşekkür ederim. Rabb'im bu zor günümüzde herkesin yardımcısı olsun. Bize destek olan herkesten Allah razı olsun." dedi.

Kahta Sosyal Hizmet Merkezinde sosyolog olarak görev yapan Cihan Karataş ise psikososyal destek faaliyetleri kapsamında çadır kentlerde çalışmalar yaptıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kahta'daki çadır kentimizde hane ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde çocuk, yaşlı, engelli ve kadınlara yönelik görüşmeler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerde doğum günü 3 Mart olan ikiz kardeşlerimize çadır kentteki diğer kardeşlerimizle doğum günü sürprizi yaptık. Çocuklarımız da çok mutlu oldu. Kahta Sosyal Hizmet Merkezi ve paydaş kuruluşlarımızla tüm çocuklarımıza pasta ve oyuncak dağıttık. Afet ve çadır ortamının havasını değiştirmek için bu ve benzer etkinliklere devam edeceğiz."





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