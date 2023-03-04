Depremde yiten canların mezarlarındaki eşyalar duygulandırıyor

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta kabirlere bırakılan eşyalar, duygulandırıyor.



Depremin etkilediği 11 ilden Adıyaman'da vefat eden vatandaşların çoğu Adıyaman Yeni Belediye Mezarlığı'nda defnedildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığı sık sık ziyaret ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı görevlileri mezarlıkta hazır bulunarak isteyen vatandaşlar için dua ediyor. Ağıtların, hıçkırıkların yükseldiği mezarlıkta bazı vatandaşlar mezarların üzerine çiçek koyarken, bazıları da kabir toprağına su döküyor.

- Mezarlardaki kıyafet ve oyuncaklar duygulandırıyor

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarının üzerine konulan kıyafet ve bazı eşyalar ise görenleri duygulandırıyor.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, eşlerinin, çocuklarının, akrabalarının kullandığı eşyaları mezarların üzerine ya da yanına bırakıyor.

Kimi depremzedeler, yakınlarının mezar tahtasına tuttuğu takımın formasını, kullandığı beresini, eldivenini, gömleğini asarken kimisi de mezarın üstüne başörtüsü koyuyor.

Bazı depremzedelerin de mezarların başına çocuklarının giydiği ayakkabıyı, oyuncağı koyduğu, bazılarının da şeker bıraktığı görüldü.

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