Depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda çökmeye yol açtı

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ADIYAMAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler Adıyaman-Çelikhan yolunda da çökmeye neden oldu.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler Adıyaman'da kara yollarında da bozulmalara yol açtı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesi yakınlarında yoldaki kayma dikkati çekti. Çökmenin yaşandığı kara yolu kenarındaki yarıklar oluştuğu, demir korkulukların kırılıp birbirinden uzaklaştığı görüldü.

Demir korkulukların birbirinden ayrıldığı bölüm, yoldaki kaymayı daha belirgin hale getirdi.



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