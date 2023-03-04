Gönüllü ressam depremzede çocukların dünyasını renklendiriyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'a İzmir'den gelen ressam Nur Aydın Evrensel, çocuklarla resim yapıyor.

Çocukların deprem travmasından kurtulması ve yüzlerinin gülmesi amacıyla harekete geçen Evrensel, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla hayırseverlerden boyama kalemi, resim defteri, boya ve oyun hamuru gibi malzemeler toplayarak Adıyaman'a geldi.

Kahta ilçesinde bulunan çadır kentte çocuklarla resim yapan Evrensel, onların depremin etkisinden uzak vakit geçirmesini sağlıyor.

- "Sanatla iç içe olmaları ve eğitimden kopmamaları hedefimiz"

Nur Aydın Evrensel, AA muhabirine, gönüllü olarak deprem bölgesine geldiğini söyledi.

Çocuklarla resim yaptığını aktaran Evrensel, "Depremle travmaya uğrayan çocukların bir nevi sanatla topluma uyum sağlaması, günlük yaşantıya adapte olmalarını sağlamak için buradayım." dedi.

Evrensel, çocukların resim yapmaktan keyif aldığını dile getirerek, "Resim yaparken gayet mutlu görünüyorlar. Resim yapmak, bulundukları durumdan uzaklaşmaları, kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Sanatla iç içe olmaları ve eğitimden kopmamaları hedefimiz. Burada olmamın en önemli sebebi; çocukların tamamen mutlu olup kendilerini iyi hissetmeleri." diye konuştu.

- "Her yeri renklendireceğiz"

Çocukları çok sevdiğini belirten Evrensel, şöyle devam etti:

"Dünyada çocuklardan kıymetli hiçbir şey yok. Onların mutluluğu her şeyden önemli. Onlar mutlu olduğunda ben de mutlu oluyorum. Sanatın iyileştirici bir etkisi var. Sadece resim değil, müzik ve tiyatro da bunlardan biri. Burada birçok arkadaşımız gönüllü etkinlikler yapıyor. Gözlemlediğim kadarıyla çocuklar etkinlikler sırasında yaşadıkları travmalardan uzaklaşıp o anda ona odaklanıp mutlu bir bireye dönüşebiliyorlar. İyileşmelerine bir nebze olsun katkı sağlıyor."

Çadır kentte yapacağı etkinliklerden bahseden Evrensel, "Sanat çadırında etkinlikler yapacağız. Zihin boşaltmaya yönelik resimler yapacağız, çadırımızı boyayacağız. Her yeri renklendireceğiz." dedi.

Resim etkinliğine katılan çocuklardan Merve İnan da çok eğlendiklerini anlatarak, "Resimler yapılıyor ve biz çok eğleniyoruz. Resim çizmeyi de boyamayı da severim. Bir ara resme olan ilgimden dolayı ressam olmayı düşünmüştüm. Burada güzel şeyler yapıyoruz." diye konuştu.

Zeynep Koç ise Evrensel'e teşekkür ederek, "Çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Resim yapıyoruz, boyuyoruz. Resim yapmayı seviyorum." ifadesini kullandı.





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