ODTÜ ekibi, çadır kentlerde depremzede çocuklara kimya deneyleri yaptırıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Ankara'dan gelen Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ekipleri, ziyaret ettikleri Adıyaman'daki çadır kentlerde kimya deneylerinden, boyamaya birçok etknlik gerçekleştirerek çocukların gönüllerine dokunuyor.

Aralarında bilim merkezleri gönüllüsü öğrenci ve eğitimcilerin bulunduğu ekip, Adıyaman'daki çadır kentleri geziyor. Ekiptekiler, burada boyama, kimya deneyleri ve çeşitli oyunlarla çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağlıyor.

Ekiptekiler, yanlarında getirdikleri oyuncukları da çocuklara hediye ediyor.

ODTÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yunus Eren Kalay, AA muhabirine, deprem bölgesindeki çocuklara moral olması için bölgede olduklarını söyledi.

Ekiplerce çadır kentleri ziyaret ettiklerini anlatan Kalay, "Burada eğitim fakültemizden, toplum bilim merkezimizden ve kurumsal iletişim ofisimizden ekiplerimiz var. Çeşitli deneyler ve aktiviteler yapıyoruz. Adıyaman'daki çadır kentlerimizi ziyaret ediyor ve oradaki çocuklarımızla etkinlikler yapıyoruz." dedi.

Çocukların mutlu olduklarının dile getiren Kalay, "Ekiplerimiz burada çocuklarımızla birebir ilgileniyor, bir nebze de olsa oyunlar oynayarak mutlu olmalarını sağlıyor. Çocuklar üzücü bir dönem yaşıyor, moralleri oldukça bozuk. Onlara bir nebze de olsa keyifli zaman geçirtiyoruz." diye konuştu.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.