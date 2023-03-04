Depremden sonra omzuna konan papağan arkadaşı oldu

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da yaşayan Hassari Figen'in bir enkazda çalışma yaptığı sırada omzuna konan papağan, bir daha yanından ayrılmadı.

Büyüklükleri 7,7 ve 7,6 olan depremlerin etkilediği Adıyaman'da, 10 Şubat'ta bir arkadaşının ailesini enkazdan çıkarmak için çalışan Figen'in omzuna, dinlenmek için oturduğu sırada bir papağan kondu.

Figen, "Limon" ismini verdiği sultan cinsi papağan o günden sonra hem kaldığı çadırda hem de dışarıda gezerken yanından bir an olsun ayrılmadı.

Figen, AA muhabirine, depremde evlerinin zarar görmesi nedeniyle çadır kentte yaşadığını söyledi.

Depremden sonra Limon ile tanıştıklarını belirten Figen, "Depremin dördüncü günü bir arkadaşımın ailesi enkazda olduğu için orada çalışma yapıyorduk. Yoruldum, oturdum dinleniyordum. Omzuma kondu, bir daha gitmedi." dedi.

Limon ile artık hep birlikte olduklarını vurgulayan Figen, şunları kaydetti:

"Çadırda 4 kişi yaşıyoruz, Limon ile 5 olduk. Ona kafes ve yem aldım, çadırda bakıyorum. Sabah kahvaltıdan sonra beraber çarşıya çıkıyoruz. Sürekli omzumda geziyor. Omzundan uçup gitmiyor. Omzumu seviyor, ben de onun orada olmasını seviyorum. Görenler, 'Satılık mı?' diye soruyor ama satmak yok, artık onunla arkadaş olduk."





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