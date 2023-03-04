Adıyaman Çelikhan'da üreticilerin tütünleri yıkılan çatıların altında kaldı

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ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN/ORHAN ÇİÇEK - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde üreticilerin kurutmak için sakladıkları tütünler, yıkılan çatıların altında kaldı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki tütün üreticilerine de zarar verdi.

Üreticilerin tütünlerini çatılarında kuruttukları evlerin birçoğu depremde hasar gördü, tütünlerin büyük kısmı da işlenemez hale geldi. Üreticilerin kurtarmayı başardığı tütünler ise farklı yerlerde kurutulmaya çalışılıyor.

Bazı iş yerlerinde kuruyan tütünlerinin kıyılıp paketlenmesi işçiler tarafından yapılıyor.

- "İlçemizde yılda yaklaşık 30 bin ton tütün üretiliyordu"

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı ve tütün üreticisi Mustafa Sarı, AA muhabirine, tütün dikimine ilkbaharda başladıklarını, ekim ayından sonra ise hasada geçildiğini, ürünün üç ay kurutmaya bırakıldığını anlattı.

Kurutmadan sonra demet yapılan tütünün kıyıma gönderildiği anlatan Sarı, bu aşamadan sonra satışa hazır hale geldiğini söyledi.

Sarı, depremde evlerin çatısının yıkıldığını, tütünlerin çoğunun enkaz altında kaldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Çelikhan denildiğinde tütün akla gelir. Tütün, bizim ekmek teknemiz. Çatılar yıkılınca tütünlerin çoğu çöp oldu. Mağduruz. Gelirimizin büyük kısmını kaybettik. Yıkılan her evde tütünden dolayı yaklaşık 100 bin liralık zarar var. İlçemizde yılda yaklaşık 30 bin ton tütün üretiliyordu. Çelikhan tütününün çoğu depremde gitti. Kurtarılanlar kurtarıldı, çatıda kalanlar kaldı. Kurtardığımız kadarını satışa sunacağız."

Sarı, deprem anını anlatmanın zor olduğunu vurgulayarak, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını diledi.

- "Hasar görmemiş tütün varsa da çatıdan onu indiremeyiz, risk taşıyor"

Tütün üreticisi Celal Akdağ da ilçedeki evlerin çatılarının içinin tütün dolu olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Çatılarımızı çok önemseriz. Çünkü senelik mahsulümüzü çatıya atıyoruz. Çatılar çöktü, mahsulümüz telef oldu. Bu konuda yardım bekliyoruz. Benim zararım, bir çatı 50-60 bin liradan aşağı yapılmaz. En aşağı 50-100 bin liralık mahsul var çatılarda. Deprem olduğu gün bir metre kar yağdı. Bütün senelik mahsulümüzün hepsi gitti. Hasar görmemiş tütün varsa da çatıdan onu indiremeyiz, risk taşıyor."

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