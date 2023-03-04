Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Yavuz Selim Mahallesi'nde park halindeki 41 KE 700 plakalı araçta arama yaptı. Araçta, 35 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.D, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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