Hayatta kalan depremzedeler kaybettikleri yakınlarının eşyalarıyla teselli buluyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Adıyaman'da depremde oğlu, gelini ve iki torununu kaybeden anne Zeliha Akgün (71), yıkılan evlerinin enkazında bulduğu çocuğunun eşyalarıyla teselli buluyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremden sağ kurtulan Zeliha Akgün, oğlu Onur Akgün, gelini ve iki torununu kaybetti. Akgün, neredeyse her gün, oğlunun hayatını kaybettiği binanın enkazına giderek ağıt yakıyor. Oğlunun eşyalarını eline alıp sarılıp koklayan anne Akgün, gözyaşı döküyor.

Zeliha Akgün'ün diğer oğlu Ferhat Akgün AA muhabirine, kendisinin Antalya'da yaşadığını belirterek, "Annem ve babam başka bir evde, kardeşim de başka bir evde yaşıyordu. Deprem olunca annem babam koşup gelmiş, kardeşimin yaşadığı binanın yıkıldığını görmüşler. Kardeşim 4. katta yani en üst katta yaşıyordu." dedi.

İlk günlerde annesini Antalya'ya götürdüğünü belirten Akgün, "Bir süre belki iyi gelir diye Antalya'ya götürmek istedim ama orada durmadı. Bir iki gün sonra gelip görmek istedi. Mezarını görmek istedi, burayı görmek istedi. Sonuçta anne baba yüreği yanıyor. Ben ağabey olarak böyleysem onları düşünemiyorum." diye konuştu.

Annesi ile kardeşi ve ailesinin genelde birlikte kaldıklarını ifade eden Akgün, "Torunu kendi çocuğu gibiydi. Anneme zaten anne diyordu. Onun acısını anlayamam." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin yazları köyde kaldığını anlatan Akgün, "Kışları Adıyaman merkezde kalıyordu. Deprem bir hafta sonra olsa burada değildi, genelde köyde duruyordu. Kışın burada yaşıyordu. Allah bunun acısını kimseye vermesin çünkü bir insan kardeşini gömdü diye mutlu olmaz. Ben bunu kendime yediremiyorum. Ben kardeşimi çıkarabildim, gömebildim diye mutlu oldum." dedi.

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