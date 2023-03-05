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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Van depremini yaşayan AFAD gönüllüleri Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor

AA

Van depremini yaşayan AFAD gönüllüleri Adıyaman'da çocukların yüzünü güldürüyor

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Van'dan Adıyaman'a gelen AFAD gönüllüleri, konteyner kentte çeşitli etkinlikler düzenleyerek, çocukların yüzünü güldürüyor.

Van'da 23 Ekim ile 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan AFAD gönüllüleri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'a geldi.

Depremin ilk günlerinde enkazdan 12 kişinin sağ çıkarılmasına, ardından gelen yardımların dağıtılmasına katkı sunan gönüllüler, şimdi de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD ve TOKİ koordinatörlüğünde inşa edilen Altınşehir Konteyner Kentte kalan depremzede çocukların yaralarını sarmak için etkinlikler düzenliyor.

Gönüllüler, yüzlerini boyadıkları ve çeşitli oyunlar oynadıkları çocukların, depremin etkisinden uzaklaşmalarına destek sunuyor.

- "Depremi unutturmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz"

AFAD Van Gönüllüleri Koordinatörü Bekir Bekiroğlu, AA muhabirine, depremin yaşandığı ilk gün AFAD gönüllüleri olarak hazırlandıklarını, aldıkları talimatlar doğrultusunda otobüslerle ve kendi araçlarıyla yola çıktıklarını söyledi.

120 kişilik ekiple Adıyaman'a geldiklerini, AFAD öncülüğünde enkaz alanlarına geçtiklerini ifade eden Bekiroğlu, "Enkazdan 12 kişiyi sağ çıkardık. Enkaz çalışmaları tamamlandıktan sonra yardımlar dağıttık. Çocuklar için eğlenceli etkinlikler düzenledik. Depremzede çocuklara yönelik Vanlı depremzedeler olarak empati kurarak hareket ediyoruz. Buradaki çocuklara gerek psikososyal destek sağladık gerekse de oyun alanları açtık. Depremin izlerini unutturmak için tüm imkanları seferber ettik." diye konuştu.

Çeşitli meslek gruplarından oluşan AFAD gönüllülerinin sahada olduğunu dile getiren Bekiroğlu, Van depreminde yaşadıklarını unutmadıklarını anlattı.

Bekiroğlu, bu duygularla depremzedelere destek olmak istediklerini kaydederek, "O günleri yaşadığımız için şimdi buradayız." dedi.

AFAD gönüllüsü Necla Bilgiç de depremzede çocukları yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Çocuklara yönelik etkinlikler düzenlediklerini anlatan Bilgiç, "Çocuklarımız depremi unutsunlar diye yüz ve el boyaması yapıyor, farklı etkinlikler düzenliyoruz. Hava güzel olduğu için çocuklarla top oynuyoruz. Hep beraber çocuklar için elimizden geleni yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Gün boyu etkinliklerle güzel vakit geçiren depremzede çocuklar, AFAD gönüllüsü abla ve ağabeylerine teşekkür etti.

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