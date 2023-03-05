"Yeryüzü Doktorları" Adıyaman'da depremzedelere şifa dağıtıyor

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ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/İBRAHİM YALDIZ - Yeryüzü Doktorları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadır kentlerdeki depremzedelere sağlık hizmeti sunuyor.

Depremlerin ardından Adıyamanspor Stadyumu ile Eğriçayır Parkı'nda oluşturulan çadır kentlerde depremzedelere sağlık hizmeti de sunuluyor.

Dizayn edilen çadırlarda görev yapan 12 sağlık personeli 7/24 esasına göre görev yapıyor.

Günlük ortalama 150 afetzedenin tedavi edildiği hastanelerde, özel olarak oluşturulan alanda ise depremzede çocuklara psikososyal destek veriliyor.

- "Depremzedelerimize şifa ve umut olmak istiyoruz"

Ekibin Adıyaman koordinatörü Zeynep Tarhan, AA muhabirine, kentte depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgelerinde gönüllü aile hekimlerinin, hemşirelerin, eczacıların ve psikologların görev yaptığını belirten Tarhan, "Şu an birinci basamak sağlık hizmeti sunuyoruz. Depremzede hastalarımız ilk önce aile hekimlerimizde muayene oluyor. Doktorlarımız hastaları muayene ediyor. Eczacılarımız da yazılan ilaçları veriyor. Günde yaklaşık 150 hastayı tedavi ediyoruz." dedi.

Tarhan, iki psikoloğun da "çocuk dostu" olarak nitelendirdikleri alanda psikososyal destek çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediğini kaydetti.

"Tüm ülke depremin yaralarını sarmak için seferber oldu. Biz de depremin ilk gününden bu yana sahadayız. İlk önce ne yapabiliriz diye araştırmalarımızı hemen yaptık. Daha sonra kurduğumuz çadır hastanelerimizde depremzedelere birinci basamak sağlık hizmeti vermeye başladık." ifadelerini kullanan Tarhan, Yeryüzü Doktorları ailesi olarak depremzedelere şifa ve umut olmak istediklerini söyledi.

Klinik psikolog Ecenur Pekçetin de deprem bölgelerinde psikososyal destek çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Daha önce Hatay ve Kahramanmaraş'ta bulunduğunu anlatan Pekçetin, "Yeryüzü Doktorları olarak çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Günlük programlarımız, spor faaliyetlerimiz oluyor. Sanat atölyelerinde çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Birlikte hikaye kitapları okuyoruz. Çocuklar genelde resimlerinde ev ve ailelerini çiziyorlar." dedi.



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