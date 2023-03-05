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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar fırçalarıyla çadır kenti renklendiriyor

AA

Depremzede çocuklar fırçalarıyla çadır kenti renklendiriyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kurulan çadır kentte, çocukların resimleriyle renklendirdiği "sanat sokağı" oluşturuldu.

Kahta'da, depremzede çocukların kötü anıları geride bırakmaları için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Bu kapsamda İzmir'den gelen gönüllü ressam Nur Aydın Evrensel öncülüğünde çocuklar, çadır kentte oluşturulan sanat sokağındaki panolara resim çiziyor.

Yaklaşık 20 metrelik panolara hayal dünyalarını yansıtan çocuklar, hem eğleniyor hem de bulundukları ortama renk katıyor.

- "Buralar onların dünyasıyla renklensin istedim"

Nur Aydın Evrensel, AA muhabirine, bulundukları ortamı renklendirmek için harekete geçtiklerini söyledi.

Çocuklarla sanat sokağı oluşturduklarını aktaran Evrensel, "Buradaki amaç belli bir alanı sanat sokağına dönüştürmek. Buraya girdiklerinde kendilerini iyi hissetsinler, renkli duvarlar görsünler istiyorum. Kendi yaptıkları işlerin olması, onların çok daha duyarlı olmalarını sağlayacak." dedi.

Evrensel, ortaya güzel bir görüntü çıkarmak istediklerini belirterek, "Biraz da bu yıkıntı ve grilikten uzaklaşalım istedim. Buralar, onların dünyasıyla renklensin istedim. Tamamen onların zihniyle renkleniyor. Onlar da eminim çok sevecek. Önce biz ana hatları çizdik. Sonra fırçaları verdik. Kendileri istedikleri gibi boyuyorlar, çok iyi geliyor. Bugün buradan hiç ayrılmadılar. Bir boya, bir renk görmek, onlar için farklı anlamlar içeriyor." diye konuştu.

Resim çizen 10 yaşındaki Damla Keser de çok eğlendiğini kaydederek, "Çadırda kalıyorum. Hocalar her gün bir şey öğretiyor. Burada çok eğleniyoruz. Resim, boyama etkinliği yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

11 yaşındaki Halil Abdurrahman Türk ise Sanat Sokağı oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


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