Kilometrelerce uzaktan getirilen oyuncaklar depremzede çocukların yüreğini ısıttı

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ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği üyeleri, İstanbul'da kendi imkanlarıyla aldıkları yaklaşık 10 bin parça oyuncağı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadır kentte kalan çocuklara dağıttı.

Merkezi İstanbul'da olan derneğin üyeleri, depremden etkilenen çocukları mutlu etmek için kendi imkanlarıyla yaklaşık 10 bin parça oyuncak aldı.

Dernek üyeleri, oyuncakları yükledikleri araçlarla 1248 kilometre yol katederek Adıyaman'a geldi.

Gönüllülerin Eğriçayır Parkı Çadır Kenti'nde oyuncak dağıttığı çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı.

- "Çocuklara yönelik terapiler olacak"

Dernek başkanı Engin Genç, AA muhabirine, depremin ardından 37 kişiyle Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Çadır kentte kalan çocuklara yaklaşık 10 bin parça oyuncak dağıttıklarını dile getiren Genç, şöyle devam etti:

"Hocalarımız, çocuklarımıza destekte bulunacaklar. Burada çocuklara yönelik terapiler olacak. Oyuncak dağıtımının ardından yüz boyama etkinliği çalışmalarını sürdüreceğiz. Günlük çalışma takvimimiz var. İlerleyen günlerde de sadece oyuncak desteği değil, iftar çadırı da açmayı planlıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı yapacağız. Binlerce üyemiz var, sağduyulu. Üyelerimizden bu çalışmaları duyduklarında olağanüstü bir destek geldi."

Genç, Adıyaman Belediye Başkanlığı ile ortak çalışma yaptıklarını belirterek, "Burada çok olağanüstü bir durum var. Çok üzücü bir tablo var. Elimizden ne geliyorsa sivil toplum kuruluşları olarak, bireysel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Çalışmaları kısa vadeli değil, uzun vadeli yapmak gerekiyor. Depremde çocuklarımız en mağdur olan kesim, onlara sahip çıkacağız. Sivil toplum temsilcileri Türkiye'de güçlü." diye konuştu.

Çocuklardan Zeynep Atlı da "Çadır kente gelen abilerimiz bize oyuncak dağıttığı için çok mutluyum. Onlara teşekkür ederim." dedi.

Muhammet Yılmaz ise "Oyuncağım olduğu için çok mutluyum. Hediye aldığım kepçeyle oyun oynuyorum." ifadesini kullandı.

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