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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'da iş yerlerini açabilen esnaf depremzedelerin hizmetinde

AA

Adıyaman'da iş yerlerini açabilen esnaf depremzedelerin hizmetinde

ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN / ORHAN ÇİÇEK - 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da iş yerlerini açabilen esnaf, depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hizmet veriyor.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği 11 il arasındaki Adıyaman'da enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, diğer yandan iş yerlerini açabilen birçok esnaf, afetzedelere hizmetini sürdürüyor.

Market işletmecisi Abuzer Gürkaynak, AA muhabirine, depremlerde sevdikleri birçok insanı kaybettiklerini anlattı.

Bu acıları yaşarken, hayatın devam etmesi çabasıyla iş yerlerini açtıklarını ifade eden Gürkaynak, şöyle konuştu:

"Şehrimizde depremlerden dolayı büyük yıkım oldu. Elimizden geldiğince, geri döndürmeye çalışıyoruz. Adıyaman'da yaşayanların bir kısmı başka şehirlere gitti. Kalanlar da gitmeye çalışıyor. Biz gitmeyeceğiz. Adıyaman'ı bırakamayız. O yüzden işimize devam ediyoruz. Devletin desteğiyle inşallah toparlayacağız."

- "İçimiz paramparça ama hayat da devam ediyor"

Fırın işleten Mahmut Güngörmez de deprem anını unutmak istediklerini dile getirdi.

Depremden hemen sonra iş yeri yıkıma uğramadığı için ekmek üretimine devam ettiklerini aktaran Güngörmez, "Biz de fırıncı esnafı olarak çok kayıp verdik ancak ayakta kalan fırıncılar ilk günden beri Adıyaman halkına hizmet etmektedir. Milletimizin bizim üretimimize, ekmeğe ihtiyacı var. Depremden sonra 10 gün bedava ekmek dağıttık. Şimdi de belli saatlerde ücretsiz dağıtımımız devam ediyor. Her gün saat 10.00'a kadar her aileyle üçer ekmek veriyoruz. İhtiyacı olana daha fazlasını da veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Güngörmez, millete hizmet etmenin huzurunu yaşadıklarını vurguladı.

Adıyaman'ın eski günlerine dönmesini dileyen Güngörmez, "İçimiz paramparça ama hayat da devam ediyor. Devletin desteğiyle milletimizle Adıyaman'ı eski günlerine kavuşturacağımıza inanıyorum." dedi.

- "Herkesi işinin başına davet ediyorum"

Hırdavat dükkanı bulunan Murat Bilgiç ise yaşanılan depremlerin çok büyük afetler olduğunu, çok canlar yitirdiklerini söyledi.

Böylesi acıların bir daha yaşanmamasını dileyen Bilgiç, şöyle konuştu:

"Hayat bir yerde devam ediyor. Biz ticari ilişkileri, para kazanmayı bir yere bırakıp, vatandaşlara yardımcı olmanın derdine düştük. Yoksa bizim iş yerimiz de yıkık. Arka bina, bizim iş yerinin üzerine yıkıldı, iki katı daha hala çatımızda duruyor, arka depomuz yıkıldı. Hasarlı olan binalara malzeme tedarikini sağlamak amacıyla işimizin başındayız. Bu memleketi ayağa kaldırmamız lazım."

Bilgiç, Adıyaman'daki diğer esnaf ile başka illere gitmek zorunda kalan Adıyamanlılara çağrıda bulunarak, "İmkanları dahilinde yarım yamalak, kırık dökük şekilde herkesi işinin başına davet ediyorum çünkü, bir memleketin ayağa kalkması ilk başta ekonomiden başlar. Arkadaşlar orada kalıcı değilsiniz, hepiniz orada geçicisiniz. Burada yakılacak daha çok ağıtlarımız var. İlk baştan ayağa kalkmamızı bekliyoruz. İnşallah, sizin tez zamanda memleketimize dönmenizi canıgönülden istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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