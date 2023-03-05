Adıyaman'da depremzede çocuklar için oyun alanları kuruluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - CUMA SARI - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da, depremzede çocuklar için oyun alanları oluşturuluyor.

Siverek Belediyesi yetkilileri, Adıyaman'a destek çalışmaları kapsamında kentteki AFAD görevlileriyle iletişime geçerek, bir alana oyun grubu kurmak istediklerini bildirdi.

AFAD tarafından Organize Sanayi Bölgesine yönlendirilen ekipler, belirlenen alanda çocuklar için salıncak, kaydırak ve tahterevalli kurmak için çalışma başlattı.

Ekipler, çadır kentte aileleriyle yaşayan çocukların deprem travmasını atlatmaları için oyun parkı kurdu.

Oyun araç ve gereçleriyle donatılan parka gelen çocukların aileleriyle eğlenceli vakit geçirmesi sağlanıyor.

Siverek Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Ali Bucak, AA muhabirine, depremin yaralarını sarmak amacıyla tek yürek olduklarını vurguladı.

- Parkların sayısının artırılması planlanıyor

Dünyanın en büyük kara depremlerinden birinin komşu Adıyaman'ı da vurduğunu belirten Bucak, şunları kaydetti:

"Depremin ilk gününden itibaren Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak ile Adıyaman'daydık. Belediyemizin tüm birimleri organize şekilde farklı noktalarda gerekli çalışmaları yaptı. Daha önce yaptığımız çalışmalara ek olarak depremzede çocuklarımızın deprem psikolojisinden bir nebze uzaklaşması için onlara oynayıp eğlenebilecekleri sosyal alanlar oluşturmaya devam ediyoruz."

Çalışmaları AFAD koordinasyonunda yürüttüklerini aktaran Bucak, bu tür alanların sayısını artırmayı planladıklarını söyledi.

Oyun parkını çok beğendiğini söyleyen Demet Mine Gürsoy da "Arkadaşlarımla istediğim zaman gelip oynayabilirim. Parkı yapanlara çok teşekkür ediyorum." dedi.

Gamze Çığır da arkadaşlarıyla parkta vakit geçireceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.