Gölbaşılı çocuklar Tokat Psikososyal Destek Merkezinde depremin izlerini unutuyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulan Tokat Psikososyal Destek Merkezinde depremin izleri unutturulmaya çalışılıyor.

Tokat Valiliği koordinesinde Gölbaşı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde özellikle çocukların yaşadığı travmayı atlatmaları için bir halı sahada psikososyal destek merkezi oluşturuldu. Tokat'tan gelen öğretmen ve görevliler eşliğinde merkezde futbol, masa tenisi ve voleybol oynayan çocuklar, bunların yanı sıra zeka oyunları, satranç, resim gibi etkinliklere katılıyor.

Depremin ardından Gölbaşı'nda koordinatör olarak görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, ülkenin her yerinde derin üzüntüye yol açan depremin ardından pek çok idari amirin bölgede görevlendirildiğini anlattı.

Çok sayıda meslektaşının depremin yaralarını sarmak için İçişleri Bakanlığı koordinesinde bölgede görev yaptığını dile getiren Hatipoğlu, "2001-2004 yılları arasında burada kaymakamlık yapmıştım. Derin bir gönül bağı oluşmuştu. Deprem gününden itibaren depremin yaralarını sarmak ve vatandaşımıza bir nebze olsun bu hususlarla ilgili yardımcı olabilmek için tüm Tokat olarak büyük bir seferberlik içinde bulunduk. Gerek altyapı gerekse onun dışındaki faaliyetlerimiz pek çok kurumun koordinesinde ile devam etmekte." değerlendirmesini yaptı.

Hatipoğlu, psikososyal desteklerin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Şartların olgunlaştığı ilk andan itibaren psikososyal desteğin başlaması gerektiğinden hareketle Tokat Milli Eğitim ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz vasıtası ile buraya gerekli desteği vermeyi kararlaştırdık. Çok güzel bir altyapı çalışması yaptık. Tokat'tan gelen gönüllü öğretmenler ve çalışanlarımız çocuklara yönelik psikososyal çalışmalara destek veriyorlar. Halk Eğitim Merkezimiz hayat boyu öğrenme anlamında çeşitli kurslara devam ediyor. Aileler de burada hoşça zaman geçirsin istiyoruz. İnşallah depremin yaralarını ülkemiz el birliği ile saracaktır."

Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü Saha Koordinatörü Mustafa Yılmaz ise farklı branşlardaki 10 arkadaşıyla bölgede görev yaptıklarını aktardı.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Yılmaz, "Zeka, tasarım, resim derslerinin yanında oyunlar oynuyoruz. Futbol, masa tenisi ve satranç antrenörlerimizle çocuklarımıza hizmet veriyoruz. Zeka sınıflarımız ve çocuk parkımız bulunuyor. Birlikte sanatsal çalışmalar yapıyorlar." diye konuştu.

- "Çocuklarımız merkezden gitmek istemiyor, çok mutlular"

Gönüllü öğretmenlerin depremzedelere hizmet vermekten mutlu olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimize depremde yaşadıklarını unutturabilmek, etkisini en aza indirmek, onların hayatında yeni bir ışık açabilmek için buradayız. Depremin oluşturduğu korkuyu azaltmak, çocukları o korkudan, uzaklaştırmak için geldik. Çocuklarımız merkezden gitmek istemiyorlar, çok mutlular. Her gün öğrenci sayısı artıyor."

- "Güzel vakit geçiriyoruz"

Öğrencilerden Esma Örge ise çeşitli oyunlar oynayıp derslere katılmak için merkeze geldiğini belirterek, "Çok eğleniyoruz, burası bize çok iyi geliyor." dedi.

Öğrenci Beyza Karakuş da katkı sunan herkese teşekkür ederek, "Burada psikolojimizin düzelmesi için hocalarımız bize yönelik çalışmalar yapıyor. Resim çiziyor, spor yapıyoruz, oyunlar oynuyoruz, güzel vakit geçiriyoruz." diye konuştu.





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