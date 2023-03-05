Van AFAD gönüllüleri, Adıyaman'daki özel çocuklar için kreş kuruyor

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - Van AFAD gönüllüleri ile hayırseverlerin desteğiyle 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da çocuk ve özel çocuklar için 150 kişilik kreş kuruluyor.

Yaraların sarılması için bölgeye gelen AFAD gönülleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, AFAD ve TOKİ koordinatörlüğünde inşa edilen Altınşehir Konteyner Kenti'nin yan tarafına depremzede çocuklar ve özel çocuklar için kreş yapmaya karar verdi.

Bunun üzerine hayırseverlerin desteğiyle Van AFAD gönüllüleri tarafından, AFAD koordinesinde kreş kurulmaya başlandı.

Van'da 23 Ekim ile 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremleri yaşayan AFAD gönüllüleri, Adıyaman'da kreş kurmanın buruk mutluluğunu yaşıyor.

- "Bir depremzede olarak burayı yapmak bizi çok mutlu etti"



AFAD Van Gönüllüleri Koordinatörü Bekir Bekiroğlu, AA muhabirine, Altınşehir Konteyner Kenti'nde kreş kurmaya karar verdiklerini söyledi.

İki gün önce konteyner kentte çadırdan kreş açtıklarını belirten Bekiroğlu, şöyle devam etti:

"Adıyaman'da yağmur yağacak. Çocukların daha rahat bir ortamda eğitim almaları için 150 kişilik konteyner kreş kurmaya karar verdik. Kreş çalışmaları devam ediyor. Üç gün içinde kreşi tamamlamayı planlıyoruz. İngilizce, sınıf öğretmeni ve okul öncesi öğretmeni bizimle çalışmak üzere Van'dan buraya gelecekler. Gönüllülerimiz eğitim verecek. Bu dönüşümlü olacak. Birçok gönüllü öğretmenimiz mevcut. Bir depremzede olarak burayı yapmak bizi çok mutlu etti. Van depreminde çocukların gerçekten de okul ihtiyacının çok olduğunu gördük. Okul, dört duvar arasında değildir. Okul dağda ve bayırda, yeter ki eğitim olsun. Bunu baz alarak bu çalışmayı başlattık."

Bekiroğlu, "Konteyner içinde okul öncesi ve birinci sınıf eğitimi verilecek. Özellikle down sendromlu, otizmli ve bedensel engelli kardeşlerimize, teknolojiyle donatılmış bilgisayar ortamında eğitimler verilecek. Hayırsever ve gönüllüler olduğu sürece eminim ki Türkiye'de hiç kimse eğitimsiz kalmayacak." dedi.

Çadırda eğitim veren kreş öğretmeni Hilal Doğan da "Buraya 150 kişilik konteyner kreş kurulması çok güzel oldu. Çocukların psikolojisi açısından faklı bölümlerde böyle okulların açılması, deprem bölgelerinden uzaklaşıp, böyle yerlerde eğitim görmesi çok iyi olacak." diye konuştu.

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