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ADIYAMAN (AA) - Depremlerde yıkımın yaşandığı Adıyaman'da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

İl merkezindeki yıkımın gerçekleştiği mahallelerde, zarar gören yapıların bulunduğu alanlardaki moloz yığınları, iş makineleriyle kaldırılıyor.



Kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen döküm sahalarına taşınıyor.

Bu arada bazı depremzedeler, hasar gören evlerinden nakliye asansörleriyle eşyalarını tahliye etmeyi sürdürdü.

Bina yıkıntılarının altında kalıp büyük hasara uğrayan araçlar da polisler tarafından çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.

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