UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Vinton'dan Adıyaman'a destek ziyareti

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ADIYAMAN (AA) - Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Adıyaman'ı ziyaret etti.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'a ziyaretinde başsağlığı dileğinde bulunan Vinton, depremler sonrası çalışmalara ilişkin görüşmelerde bulundu.

Vinton, burada yaptığı konuşmada, Adıyaman'daki kayıpların boyutunun çok büyük olduğunu ve uluslararası camianın bunu duymasının gerektiğini belirtti.

Bu amaçla yaşanılanları yerinde gözlemlemek için kente geldiklerini anlatan Vinton, "Şehrin Mezopotamya ruhunu koruyarak yeniden inşa edilmesi, yeniden kurulması, korunması fikrinden memnun oldum. Birçok insan şimdi Adıyaman dışına çıktı. Onların geri gelerek şehrine, bu ruha sahip çıkmaları önem arz ediyor." diye konuştu.

Vinton, afetlerin ardından 90 ülkeden 10 bin arama kurtarma ekibinin bölgeye geldiğini anımsatarak, Türkiye'ye yardımların sürmesi gerektiğini vurguladı.

Vinton, "İhtiyaçlar gerçekten çok fazla. Türkiye'nin kendi zengin imkanlarının da ötesinde yardım gerekiyor. Dayanışmanın devam etmesi lazım. Yasınızı paylaşıyoruz. Sizi düşüneceğiz. Adıyaman'a tekrar geri döneceğiz." dedi.

Başkan Kılınç, Vinton'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bizi diri, ayakta tutan dayanışma ruhudur. Zor zamanlarda böyle güzel insanları görmek, bizi mutlu ediyor. Adıyaman'da mümkün mertebe acıları biraz daha dindirmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Ziyarette, UNDP ile Adıyaman Belediyesi işbirliğinde kente yapılacak altyapı yatırımları ve vatandaşa yönelik destekleyici çalışmalar görüşüldü.

Vinton'a ziyaretinde, UNDP Bölge Koordinatörü Hamit Doğan ve UNDP Dayanıklılık Danışmanı Philippe Clerc de eşlik etti.



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