Kadınlar "örgü terapisi" ile depremin izlerini silmeye çalışıyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulan Tokat Psikososyal Destek Merkezi'nde, yetişkinlere yönelik faaliyetlerle depremin izleri unutturulmaya çalışılıyor.

Tokat Valiliği koordinesinde Gölbaşı ilçesi Yenikent Mahallesi'nde, özellikle çocukların yaşadığı travmayı atlatmaları için bir halı sahada psikososyal destek merkezi oluşturuldu.

Tokat'tan gelen öğretmen ve görevliler eşliğinde merkezde futbol, masa tenisi ve voleybol oynayan çocuklar, bunların yanı sıra zeka oyunları, satranç, resim gibi etkinliklere katılıyor.

Çocuklarıyla destek merkezine gelen kadınlar için de "örgü terapisi" uygulanıyor. Çocukları oynarken depremzede kadınlar da Tokat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü eğitmenleri öncülüğünde örgü ve taş baskı yapıyor.

- "İlk günden beri bize destek oldular"

Tokat Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fatih Peşmen, AA muhabirine, "Burada öğrencilere çeşitli etkinlikler yaptırılıyor. Biz de ailelerine destek olmak amacıyla tahta baskı, örgü ve tığ işi konularında destek sağlıyoruz. 12 gönüllü usta öğreticimiz burada bulunuyor." dedi.

Depremzede Sevi Karagöz ise Gölbaşı Fen Lisesinde kimya öğretmeni olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Depremde buradaydık, çok kötü bir andı. Etkilerini kızımla burada atmaya çalışıyoruz. Tokat Valiliği, Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum. İlk günden beri bize destek oldular, hakları ödenmez. Kızım geceleri ağlayarak uyanıyordu, buraya geldiğimiz günden beri toparladı. Aynı şekilde ben de burada rahatladım. Milli Eğitim personeli olarak inşallah destek verebilecek hale gelirim. Burada taş baskı yaptık, örgü örüyoruz."

Zübeyde Girişt de çocuğuyla geldiğini ifade ederek, "Güzel etkinlikler var, ben de katılmak istedim. Örgü örüyorlar, baskı yapıyorlar, ben de yapayım dedim. Devletimize, Tokat Valiliğimize çok teşekkür ediyorum. Çok iyi geliyor, örgü yaparken kendimi kaptırıyorum. Çok iyi oldu." diye konuştu.

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