Yardıma gelenleri aç bırakmamak için gönül sofrası kurdular

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ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - Adıyaman'ın Besni ilçesi Şambayat beldesinde hayırseverlerin kurduğu bir dernek, bölgeye gelen gönüllülere ve görevli ekiplere yol üstünde kurdukları aşeviyle hizmet veriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu beldede bulunan Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Adıyaman'ı Kahramanmaraş ve Malatya'ya bağlayan ana yol kenarında aşevi oluşturdu.

Gençler ellerinde taşıdıkları "ücretsiz sıcak yemek bulunur" yazılı pankartlarla yoldan geçenleri yemeğe davet ediyor. Her gün üç öğün yemek ikramı yapılan aşevinden çok sayıda vatandaş faydalanıyor.

Dernek Başkanı Mehmet Menteş, AA muhabirine, depremin 4. gününden bu yana insanları davet edip yol kenarında yemek ikram ettiklerini söyledi.

"Dernek olarak insanlara nasıl yardımcı olabiliriz diye yola çıktığımız bu süreçte ağır bir sınav veriyoruz. Bir özel firmayla görüştük, onlar bize malzeme gönderiyor. Aşçı arkadaşlarımız bu malzemeleri yemeğe dönüştürüyor, biz de burada ikram ediyoruz." diyen Menteş, misafirperverliklerini göstermek istediklerini belirtti.

Beldenin çocuklarını, gençlerinin yoldan geçenleri yemeğe davet ettiğini anlatan Menteş, bu hizmeti bir gönül borcu olarak gördüklerini dile getirdi.

Menteş, "Bir sıcak yemeği onlara ikram etmek için çalışıyorlar. Günde 3 öğün yaklaşık 3 bin kişiye yemek ikram ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Aşevinden yararlanan Gazi Özdemir ise bu dayanışma ruhunun kendisini duygulandırdığını belirtti.

Özdemir, "Malatya'dan geliyorum. Burada bir akrabamız rahmetli oldu. Başsağlığına geldik. Türkiye'de 7'den 77'ye herkes bir dayanışma içerisinde, herkese teşekkür ediyorum." dedi.



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