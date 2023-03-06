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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ankara'daki bir lise depremzedeler için güneş enerjili banklar üretti

AA

Ankara'daki bir lise depremzedeler için güneş enerjili banklar üretti

ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN/ORHAN ÇİÇEK - Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Adıyaman'daki Altınşehir Konteyner Kenti'ne, güneş panelleriyle elektrik enerjisi üreten banklar kurdu.

Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında da eğitim veren lise, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'taki depremler sonrası anlamlı bir projeye imza attı.

Gönüllü öğretmenler ve öğrencilerin ürettiği enerji bankları, Hatay'dan sonra Adıyaman'daki Altınşehir Konteyner Kenti'ne kuruldu.

Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Aydın, AA muhabirine, deprem sonrası bölgenin ihtiyacının enerji alanında da olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Öğrenciler ve öğretmenlerle enerji banklarını tasarlayıp ürettiklerini aktaran Aydın, "Deprem bölgesine toplam 500 bank kuracağız. Hatay'dan sonra Adıyaman'a geldik. Buradan sonra Malatya ve Kahramanmaraş'a gideceğiz. Cihazımızın en önemli özelliği 24 saat boyunca enerji verebilmesi. Depremden etkilenen vatandaşlarımız telefonlarının enerjilerini 24 saat bu banklardan sağlayabilecekler. Bu bölgede insanların oturma ihtiyaçları var. Hem enerjilerini alacaklar hem de oturarak sohbetlerini gerçekleştirmiş olacaklar." diye konuştu.

- "Haftalardır gönüllü çalışıyoruz"

Öğrencilerden Serhat Emin Şahingöz de depremzedeler için güneş enerjili, USB girişli banklar yaptıklarını ifade etti.

Bankları okullarında hazırladıklarını dile getiren Şahingöz, "Burada montajını yaparak depremzedelerin kullanımına sunuyoruz. Bankımızın özelliği geceleri de ışık yaymasıdır. Telefonların yanı sıra herhangi bir adaptörle başka cihazlar da şarj edilebilir. Haftalardır gönüllü olarak çalışıyoruz." dedi.

Okulun yenilenebilir enerji teknolojileri bölümü öğretmeni Ercan Koca ise ülkede yaşanan büyük depremler sonrası bir şeyler yapmak istediklerini anlattı.

Öğrencilerle böyle bir proje başlattıkları için mutlu olduklarını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Herkes gönüllü oldu. Projemiz hayata geçti. Milli Eğitim Bakanlığımız, bizden deprem bölgesi için 500 enerji bankı yapmamızı istedi. Hatay'a 200 enerji bankı kurduk. 10 öğrenci, 5 öğretmenle Adıyaman'a geldik. Buraya da 100 enerji bankı kuruyoruz. Öğrencilerle ürettiğimiz enerji banklarının kurulumunu yapıyoruz. Afetzedelerimize bir faydamız olsun istedik. Böylece hem güneşimizi hem güneş enerjimizi onlara getirmiş oluyoruz."

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