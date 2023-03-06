"Mutluluk treni" sloganıyla toplanan oyuncaklar depremzede çocuklara ulaştırıldı

ADIYAMAN (AA) - İBRAHİM YALDIZ / EMRE ILIKAN - AK Parti Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da çadır kentte kalan çocuklara oyuncak dağıttı.

Eğriçayır Çadır Kenti'nde oyuncakları dağıtan teşkilat üyeleri, çeşitli kostümler giyerek, depremzede çocuklarla oyunlar oynadı.

AK Parti Beylikdüzü İlçe Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Ömer Tuncel, AA muhabirine, kampanya kapsamında topladıkları bir kamyon oyuncakla Adıyaman'a geldiklerini söyledi.

Çadır kentlerde çocuklarla buluştuklarını ifade eden Tuncel, "Kostüm giyen teşkilat üyelerimiz çocukları mutlu etmek için çalışıyor. Biz de bu çalışmamıza 'mutluluk treni' dedik. Milletimiz ve bizler çok hüzünlüyüz. Enkaz alanını gördük. Milletimiz tek yürek halinde. İnşallah bir yıla kadar bu yaralar sarılacak. Milletimizin başı sağ olsun. Zorlu bir süreç ama hep birlikte tek yürek olarak atlatacağız." dedi.

- "Çocukların gülmesi için her şeyimizi seferber ettik"

Tuncel, çadırları gezip çocukları bir araya getirdikten sonra "mutluluk treni" oluşturduklarını, daha sonra halkalar kurup oyunlar oynadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çocukların yüzlerinin gülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Mutluluğu yeniden inşa ediyoruz. Biz buraya mutluluğu getirmeye çalıştık, çocuklarımızın yüzü gülsün diye. İki gündür buradayız. Daha sonra Hatay'a gideceğiz. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun, dik duruşu ile insanların yaralarını saracağız. Çocukların gülmesi için her şeyimizi seferber ettik."

Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Aykan da hayırseverlerin desteğiyle oyuncakları topladıklarını anlatarak, "Burada çocukların yüreğine dokunmak ve yaralarını sarmak istedik. O gülen yüzlerini görmek istedik. Güzel kostümler giyerek çocukları sevindiriyoruz. Bunu başardık. Bir gün değil, her gün çocukların yaralarını saracağız." ifadesini kullandı.

Padişah kostümü giyen gönüllülerden Berke Altınok ise "Fatih Sultan Mehmet'in kostümünü giydim. Çocuklar 'padişahım' deyip bana sarılıyorlar. Çok büyük ilgi gösteriyorlar." diye konuştu.

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