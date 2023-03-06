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UMKE üyeleri, deprem bölgesinde çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı

AA

UMKE üyeleri, deprem bölgesinde çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı

ADIYAMAN (AA) - EMRE ILIKAN/İBRAHİM YALDIZ - Türkiye'nin dört bir yanından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), çok sayıda kişinin yaşama tutunmasını sağladı.

Depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan itibaren ülkenin dört bir yanından Adıyaman'a gelen UMKE personeli, ilk andan bu yana depremzedelerin yaralarının sarılması için gayret gösteriyor.

Balıkesir'den gelen 17. Bölge UMKE personeli Burak Yıldırım, AA muhabirine, daha önce Elazığ ve İzmir depremlerinde görev yaptığını söyledi.

Depremin ardından ekipmanlarını alarak Adıyaman'a geldiklerini ifade eden Yıldırım, "Deprem bölgesine hızlıca ulaşmaya çalıştık. Ekip olarak 11 kişiyi sağ çıkarttık. Şu an vatandaşlarımıza sağlık hizmeti veriyoruz. Keşke daha fazlasını çıkarabilseydik." dedi.

- Kurtardıkları kız çocuğunun kendisine pempe tokasını verişini unutamıyor

Enkazda arama kurtarma çalışması yaptığı sürede unutamadığı birçok anısının olduğunu belirten Yıldırım, "Yan yatmış bir binanın enkazı altında kalan 8 yaşındaki bir kız çocuktan ses aldık. AFAD ekibiyle enkazın içine girdik. Yaklaşık 10 saatin sonunda kız çocuğuna ulaştık. Ambulansla hastaneye götürürken bana 'Abi pembe tokamı benim için saklar mısın? En sevdiğim tokam' demişti. Ben de o tokayı cebime koydum. Hastaneye götürürken babasına teslim ettim. O tokanın hikayesi bende anı olarak kaldı. Babası hayattaydı, annesi hakkında bilgi alamadık." diye konuştu.

Bir binanın enkazından da 93. saatte bir kadından ses aldıklarını anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Girilmesi zor bir yerdeydi. Enkaza girdiğimizde gece saat bir buçuktu. Kurtarma operasyonumuz yaklaşık 12 saat sürdü. Teyzeye ulaştığımızda 'Buradayım çocuklarım. İyiyim' dedi. Enkaz altında ulaştıklarımızın bilincini açık tutmak için sürekli onlarla konuşmaya, yaşayacağına dair umut vermeye, umutlarını kaybetmemelerini sağlamaya çalışıyoruz. Canla başla çalışarak enkazdan çıkarttığımız teyze, gün ışığını görünce yüzünde oluşan gülümsemeyi ömür boyu unutmayacağım."

- "Birçok acı hikayeye şahitlik ettik"

Van'dan gelen UMKE 2. Bölge Koordinatörü paramedik Sinan Özgür ise depremin ardından Adıyaman'a 30 kişi, 5 ambulans, 4 UMKE, medikal ve mobil kurtarma aracıyla intikal ettiklerini belirtti.

Kente ulaştıklarında hızlıca binaların enkazında çalışmaya başladıklarını aktaran Özgür, şunları kaydetti:

"40 vatandaşımızı sağ çıkardık. Her birinin ayrı bir hikayesi var, saatlerce başında beklediklerimiz vardı. İlk gün çok soğuktu. Can kurtarmak için yağmur altında saatlerce görev yaptık. Birçok acı hikayeye şahitlik ettik. Çaresiz olanları gördüm. Baba enkaz başında kızının, enkazdan çıkmış kadın eşinin çıkarılmasını bekliyor. Böyle hikayelere şahitlik ettik. Herkes enkaz başında yakınının çıkarılmasını bekliyordu. Çok farklı duyguydu."

- Enkazdan kurtardığı 4 yaşındaki çocukla 10 gün sonra parkta oynamış

Rize ekibinden Ümit Berk de Adıyaman'a ulaştıklarında yıkımın büyüklüğünü gördüklerini dile getirdi.

İlk andan itibaren deprem bölgelerine intikal ettiklerini vurgulayan Berk, "AFAD'ın koordinasyonunda bina enkazlarında hızlıca çalışmalara başladık. 15 kişiyi kurtardık. Sağ çıkarttığımızda çok seviniyorduk. 43. saatte 4 yaşındaki Müjgan'ı çıkarttık. Onunla 10 gün sonra parkta oynadık. Benim için unutulmaz bir anı oldu. Allah böyle felaketi bir daha yaşatmasın." sözlerini sarf etti.

Giresun'dan gelen Salim Cenk Gündüz ise deprem bölgeleri için tüm ülkenin seferber olduğunu belirterek, yaklaşık 70 kişiyi enkazdan sağ çıkarttıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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