Türkiye Teknoloji Takımı, Adıyamanlı depremzede çocukları sanal gerçeklikle sevindirdi

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ADIYAMAN (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyamanlı çocukları sanal gerçeklik gözlükleriyle eğlendirdi.

Kentteki çadır kentleri gezerek stant kuran ekipler, tanıttıkları sanal gerçeklik gözlüklerinden çocuklara çeşitli çizgi film ve belgeselleri izletti.

Hayatında ilk defa sanal teknolojiyle bu kadar yakından tanışan çocuklar, eğlenceli bir gün geçirdi.

10 yaşındaki depremzede Ömer Faruk da ilk kez kullandığı gözlüklerle keyifli anlar yaşadı.

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