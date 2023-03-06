Adıyamanlı depremzedeler, kandil dolayısıyla afette yitirdikleri yakınlarının mezarını ziyaret etti

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da depremde hayatını kaybedenlerin yakınları, Berat Kandili dolayısıyla mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte aileler, yakınlarının defnedildiği Yeni Belediye Mezarlığı'na akın etti. "Asrın felaketinde" hayatını kaybedenlerin mezarları başında Kur'an-ı Kerim okuyan aileler, yakınları için dua etti.

Ailelerin, mezar taşlarına ölen yakınlarının sevdiği eşyaları ve çocuklarının oyuncaklarını bıraktı.

Yakınlarını kaybeden Mustafa Arpacı, AA muhabirine, deprem gününü asla unutmayacaklarını söyledi.

Sürekli mezarlığı ziyaret ederek yakınlarına dua etiklerini anlatan Arpacı, "Kayınpederimi ve 13 akrabamı kaybettim. Hepsinin mezarları yan yana. Fırsat buldukça buraya gelip dua ediyoruz. Bugün de Berat Kandili dolayısıyla geldik. Sadece dua ediyoruz, elimizden başka bir şey gelmiyor. Gerçekten çok zor." diye konuştu.

Mustafa Şimşek de "Allah'tan gelen başımız gözümüz üstüne. Depremde birçok tanıdığımı, yakınımı kaybettim. Dua ediyoruz. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın." dedi.

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