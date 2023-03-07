Uluslararası öğrenciler Adıyaman'da afetzedeler için sıcak aş mesaisi yapıyor

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Samsun'dan, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'a gelen uluslararası öğrenciler, afetten etkilenen vatandaşların zor günlerinde yanlarında olarak, dayanışma örneği sergiliyor.

Samsun Kızılay Şubesi gönüllüsü Sudan ve Gana gibi Afrika ülkelerinden gelen öğrenciler, Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde oluşturulan mutfaklarda, sabah, öğle ve akşam yemeklerinin hazırlığına ve dağıtımına yardımcı oluyor.

Türk Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Hüseyin Can, AA muhabirine, depremden sonra bölgeye gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bu öğrencilerin Türkiye'ye eğitim görmek için geldiğini dile getiren Can, "Burada birçok ülkeden yabancı öğrenci var. Sabahın ilk ışıklarında uyanıp harıl harıl çalışıyorlar. Gönüllülük hareketinde onlara çok şey borçluyuz. Bugün yanımızda oldukları için kendilerine teşekkür ederim." dedi.

Can, Türk Kızılay'a bağlı 100 personelin kentte görevlendirildiğini ifade ederek, 2 ayrı lokasyonda toplam 650 bin kişilik yemek hazırladıklarını kaydetti.

Adıyaman'da bir hafta kalabilecek 600 civarında gönüllülerinin bulunduğunu anlatan Can, internet sitesi üzerinden yapılan başvuruları değerlendirdikten sonra uygun görülmesi halinde kişilere görev verildiğini belirtti.

- "Türkiye'ye geçmiş olsun"

Sudanlı öğrencilerden Khaled Adil, Samsun Genç Kızılay ekibinde yer aldığını, Adıyaman'daki çalışmalara katıldığını ifade etti.

Depremzede ailelere yardım etmek için kente geldiklerini anlatan Adil, "Genelde burada yemek dağıtma, taşıma işlerini yapmaktayız. Elimizden gelen her şeyi yapmak için mücadele ediyoruz. Ne ihtiyaç varsa onu yapıyoruz. İnsanlara yardım etmek çok iyi bir şey. Bu zor durumda yardım edince mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Ganalı Manan Suleman da burada bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Samsun'dan geldik. Yardım etmek çok güzel. Her işi yapmak istiyoruz. Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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