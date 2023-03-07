İtalya'dan gelen gurbetçi, depremzede ve gönüllülere yemek dağıtıyor

ADIYAMAN (AA) - ÖZGÜR ALANTOR/MEHMET KUMCAĞIZ - İtalya'da yaşayan Adıyamanlı Neyfel Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geldiği memleketinde kurulan aşevinde afetzedelere hizmet ediyor.

6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'ın Besni ilçesi Şambayat beldesi nüfusuna kayıtlı Yıldırım, afeti öğrenir öğrenmez İtalya'daki iş yerinden izin almadan yurda geldi.

Depremde 9 yakınını kaybeden Yıldırım, Şambayat Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerince, kenti Kahramanmaraş ve Malatya'ya bağlayan ana yol kenarında kurulan aşevinde görev aldı.

Bölgede çalışan görevlilere ve afetzedelere yemek dağıtan Yıldırım, imkanları el verdiği sürece kalıp insanlara yardımcı olmayı istiyor.

- "20 gün daha burada olacağım"

Yurt dışında şoförlük yapan Yıldırım, AA muhabirine, 20 yıldır İtalya'da yaşadığını ve afeti haber alır almaz Türkiye'ye hareket ettiğini anlattı.

Yıldırım, "Akrabalardan kayıplarımız var. Gördüm ki arkadaşlarımız yemek dağıtıyor, depremzedelere destek olmaya, yardım etmeye çalışıyor. Ben de katıldım. 20 gün daha burada olacağım." diye konuştu.

Yıldırım, bu güzel işe vesile olmaya devam edeceğini dile getirerek, "İşte sıkıntı çıkarabilirler ama gitme niyetinde değilim. Önemli olan bu güzel işe vesile olmak. Dernek başkanımız güzel işler yapıyor, biz de destek olmak için buradayız." diye konuştu.

Bütün akrabalarının beldede bulunduğunu anlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Milletim, vatanım burası. Gelmemek, orada sıcak yatakta yatmak ağır geliyordu, ben de geldim. Belki enkazdaki çalışmalara katkım olamadı ama elimden geldiği kadar yemek işine yardım etmeye çalışıyorum."

Yıldırım, yoldan geçenlere günde 3 öğün yemek ikram ettiklerini sözlerine ekledi.





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