Adıyaman'da "çadır sınıf" kuran Nuran öğretmen çocuklara gönüllü eğitim veriyor

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ADIYAMAN (AA) - OKTAY ÖZDEN / ORHAN ÇİÇEK - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Belören beldesinde depremzede çocuklar, okul özlemini çadırda oluşturulan sınıfta gönüllü öğretmenleriyle gideriyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremleri Adana'da yaşayan ve memleketi Gölbaşı'na gelen matematik öğretmeni Nuran Çiçek, depremzede çocuklara eğitim vermek için Belören sakinleriyle "çadır sınıf" oluşturdu.

Tahta ve sıraların kurulduğu çadırda verilen derslere öğrenciler ilgi gösterdi.

Günün belli saatlerinde çadırda toplanan çocuklar, Nuran öğretmenin verdiği dersleri can kulağıyla dinliyor. Afetzede çocuklar, ders saatleri dışında ise çadır önünde oyunlar oynayıp, güzel vakit geçiriyor.

Öğretmen Nuran Çiçek, AA muhabirine, bahçedeki çadırın sınıfa dönüştürülmesinin iyi bir fikir olduğunu düşündüğünü belirterek, "İlk telaşı atlattıktan sonra çocukların daha fazla depremden etkilenmemesi için bir şeyler yapmak istedim. Bunu duyan çocuklar, kitaplarını alıp bahçedeki çadıra koştu." dedi.

- "Onlara yardımcı olabildiysem ne mutlu bana"

Eğitimi iki haftadır sürdürdüklerini, yaklaşık 20 öğrencisinin olduğunu anlatan Çiçek, ders programının matematik ağırlıklı olduğunu belirtti.

Çiçek, çocukların eğitim seviyelerin iyi olduğunu dile getirerek, "Çocukların deprem psikolojisinden uzaklaşıp biraz daha eğitim ortamına gelmelerinden memnunum. Onlara bir nebze de olsa yardımcı olabildiysem ne mutlu bana." diye konuştu.

- Anneleri öğretmenleri oldu

Çadır sınıftaki eğitime katılan öğrencilerden Nuran Çiçek'in kızı Defne Çiçek de Adana'da depremi yaşadıktan sonra Adıyaman'daki dedesinin yanına geldiklerini belirtti.

Burada kurulan çadırda eğitime devam ettiklerini anlatan Çiçek, "Çadır sınıfta annem aynı zamanda öğretmenim oldu. Birleştirilmiş sınıfla herkes burada kendi eğitimine devam etti. Deprem psikolojisinden uzaklaşıp ders işliyoruz. Çadırda eğitim biraz farklı. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Nuran Çiçek'in oğlu Kerem Çiçek de tanıdıklarıyla aynı çadırda ders işlediklerini, teneffüslerde oyun oynayıp eğlendiklerini belirtti.

Öğrencilerden Ozan Özmen de ikinci dönem işleyecekleri konuları çadırda Nuran öğretmen sayesinde öğrenme fırsatı bulduklarını söyledi.

Matematik dersinde iki konu bitirdiğini anlatan Özmen, "Deprem nedeniyle okula gidemediğim günlerde çadırda eğitim görüyoruz." dedi.

Ana sınıfı öğrencisi Yusuf Eymen Çiçek de ağabeyi ve ablalarıyla aynı çadırda eğitime katıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Mert Bakır ise okuldaki kadar olmasa da çadırda eğitim imkanı buldukları için şanslı olduklarını söyledi.





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