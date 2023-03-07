Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 1500 konteynerlik kent inşa ediliyor

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ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 35 dönüm arazi üzerinde 1500 konteynerlik kentin yapım çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden en fazla etkilenen illerden Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde evi yıkılan veya ağır hasarlı olan afetzedeler için konteyner kent kuruluyor.

Mahmut Nedim Ökmen Mahallesi'nde belirlenen 35 dönümlük alanda iş makineleri zemin ve altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, AA muhabirine, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne ait sahada daha önce çadır kent kurulduğunu anımsattı.

Saha çalışması sonucu kentin kurulacağı alanı belirlediklerini aktaran Arslantürk, "Burada çocuk, yaşlı, bakıma muhtaç ve engellileri de kapsayacak şekilde 1500 konteyner talebinde bulunduk. İlk etapta 500 konteynerin yerleştirilmesini bekliyoruz. Daha sonra ihtiyaca göre depremzedelere teslim edilecek." ifadesini kullandı.

Arslantürk, afetten etkilenen vatandaşların yaralarını sarmak için mücadele eden ilçenin güvenlik güçlerine ve kurumların personeline teşekkür etti.

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