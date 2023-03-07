Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret etti

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ADIYAMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, çadırlarda konaklayan depremzedeleri ziyaret etti.

Bakan Karaismailoğlu, depremlerden etkilenen kentte koordinasyon çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD tarafından kente kurulumu yapılan çadırların yer aldığı bölgelerde incelemede bulunan Karaismailoğlu, yürütülen faaliyetlere ilişkin saha koordinatörlerinden bilgi aldı.

Karaismailoğlu, çadırlarda konaklayan depremzedeleri ziyaret ederek, taleplerini dinledi.

Çadırlarda depremzedelerle sohbet eden Karaismailoğlu, bazı çocuklara hediye verdi.

Adil Karaismailoğlu, çadır kentteki görevli ekibe de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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