Adıyaman'da tam donanımlı 500 konteynerlik kent kuruldu

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ADIYAMAN (AA) - RAUF MALTAŞ / ORHAN PEHLÜL- Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da kurulan tam donanımlı konteyner kentte 500 olan konteyner sayısının bir ay içinde 1817'e çıkarılması planlanıyor.

Bölgede 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda evin yıkıldığı Adıyaman'da da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD ve TOKİ koordinatörlüğünde, çadır ve konteynerlerden oluşan geçici barınma alanlarının kurulumu hızla sürüyor.

Bu kapsamda Altınşehir Konteyner Kent'te çocuk oyun grubu, sağlık tesisi, kütüphane, mescit, derslik, kıraathane, çamaşırhane, basketbol sahası, yönetim ofisi ve rehabilitasyon merkezinin de yer aldığı alana şu ana kadar 500 konteyner kuruldu.

Tamamlanan konteynerlerden 199'una yaklaşık 800 depremzede yerleştirildi.

Diğer kurulumu gerçekleştirilen 301 konteyner ise iç döşemesi yapılarak kısa süre içinde afetzedelerin hizmetine sunulacak. Her gün çok sayıda ekip, aynı bölgede yeni konteynerleri kurmak için çalışıyor.

- "e-devlet üzerinden yerleştirme çalışmalarımız sürüyor"

Altınşehir Konteyner Kent Koordinatörü Salim Tekoğul, AA muhabirine, Adıyamanlı depremzedeleri planlı olarak buralara yerleştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Afetzedelerin daha konforlu yaşam alanlarına kavuşabilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini vurgulayan Tekoğul, şöyle devam etti:

"Burada 1817 konteyner yerleştirilmek üzere plan yapıldı. Şu anda 500 konteyner yerleştirildi. Bunların 199'una afetzedelerimizi yerleştirdik. Yaklaşık 800 civarında insanımız burada şu anda ikamet etmektedir. 4 ayrı sokağımız dolu vaziyettedir. İnşa faaliyetlerimiz devam ettikçe buradaki konteynerlere öncelik sıralamasına göre afetzedelerimizi yerleştireceğiz. Önce binası yıkılan ve ağır hasarlı binalardan çıkanlar olmak üzere e-devlet üzerinden belli bir sisteme göre takip ederek yerleştirme çalışmalarımız sürüyor."

Kentte 18 alanda konteyner kent kurulduğuna dikkati çeken Tekoğul, "Altınşehir Konteyner Kent'e haftada 100'ü aşkın konteyner yerleştiriyoruz. Bir ay içerisinde buradaki tüm konteynerlerin yerleştirme işlemleri tamamlanmış olur." dedi.





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