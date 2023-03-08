Adıyaman'da engelli depremzedeler konteyner evlere yerleşiyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADIYAMAN (AA) - RAUF MALTAŞ/YASİN DİKME - Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'da bakım ve desteğe ihtiyaç duyan engelli depremzedeler, konteyner evlere yerleştiriliyor.

Depremzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarının karşılanması için seferberliğin sürdüğü Adıyaman'da, Altınşehir'de oluşturulan konteyner alanında çalışmalar hızla devam ediyor. Bu bölgedeki konteynerlerde, engelliler ve bakıma ihtiyaç duyan depremzedelere öncelik veriliyor.

Engelli depremzedelerin tüm ihtiyaçları, kamu ve gönüllü kuruluşlar tarafından karşılanıyor.

Konteyner eve yerleşen Adıyamanlı depremzedelerden 76 yaşındaki yürüme engelli Abdullah Demir, AA muhabirine, çok ağır bir felaketle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Depremin ilk anlarında ne yapacağını şaşırdığını anlatan Demir, "5 katlı evimizde kalıyorduk. Deprem oldu, engelliyim, evde kaldım. Deprem durana kadar ben içerideydim. Ondan sonra kendimi yavaş yavaş merdivene doğru bıraktım. İçerde her taraf yıkıktı zaten. Oğlan gelip beni sırtına alıp dışarı çıkardı. Allah'a çok şükür halimize. İkinci deprem sonrası merdivenler de yıkıldı, evimize hiç giremedik." dedi.

Demir, yetkililerin depremzede engelliler için ayrı bir hassasiyet gösterdiğini dile getirerek, kendilerine destek veren herkese minnettar olduğunu belirtti.

Engelli oldukları için kendilerine konteyner verildiğini anlatan Demir, "Allah devletimize zeval vermesin, bize yardımcı oldular çok şükür. Engelliyim, tuvalet sıkıntım vardı. Çadırlardaki lavabolar bizim için kolay olmuyordu. Metrelerce uzaktaki camiye lavabo için gidiyordum. Çok şükür bizi yerleştirdiler, şimdi rahatım. Burada her işim için yardımcı oluyorlar." diye konuştu.

- "Çadırda zorlanmıştım, burada rahata kavuştum"

Görme ve yürüme engelli depremzede Aziz Bozbey (80) ise hayatının en zor günlerini geçirdiği söyledi.

Yatalak durumda olduğunu anlatan Bozbey, "Bizim ev çöktü, yeğenler altta kaldı. Bizi buraya getirip, yerleştirdiler. Şimdi burada barınıyoruz. Allah devletten razı olsun, şu anki durumumuz önceki günlere göre çok şükür daha iyi. Başta çadırda kalıyordum ama ayağım katlanmadığı için ranza olmadan, yüksek yer olmadan yatamıyorum. Tek başıma ayağa kalkamıyorum, 3-4 kişi beni ancak kaldırıyor. Çadırda çok zorlanmıştım. Şimdi çok şükür burada rahata kavuştum." ifadelerini kullandı.

Bedensel engelli Hüseyin Çavuş ise 5 çocuğuyla konteyner kente yerleştiği için mutlu olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.