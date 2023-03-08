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Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi

AA

Adıyaman'daki geçici barınma alanı hızlandırılmış çekim tekniğiyle havadan görüntülendi

ADIYAMAN (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Adıyaman'da yapımı devam eden prefabrik ve hafif çelik konstrüksiyondan oluşan geçici konutlardaki hummalı çalışma, dronla hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak kayda alındı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğünce Vartana mevkisinde kurulan yerleşim alanında, yüzlerce işçi ve çok sayıda iş makinesiyle hummalı çalışma yürütülüyor.

Geçici barınma evlerindeki çalışmalar, Anadolu Ajansı tarafından havadan dron ile hızlandırılmış çekim tekniği kullanılarak görüntülendi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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