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Bakan Yanık, Adıyaman'da çadır kentteki kadın kooperatifi iş atölyesini ziyaret etti:

AA

Bakan Yanık, Adıyaman'da çadır kentteki kadın kooperatifi iş atölyesini ziyaret etti:

ADIYAMAN (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, gücünü inancından alan bir millet olarak karşı karşıya kalınan felaketin üstesinden dayanışmayla dostluk ve kardeşlikle gelinebileceğini çok iyi bildiklerini, bu badirenin de geçmiştekiler gibi atlatılacağından şüphelerinin olmadığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıkıma neden olduğu Adıyaman'daki incelemeleri kapsamında Eğriçay çadır kentini ziyaret eden Bakan Yanık, burada kadın kooperatifleri desteğiyle oluşturulan iş atölyeleri hakkında bilgi aldı.

Atölyelere katılan kadınların el emeği ürünlerini inceleyen Bakan Yanık, ebru yaptı, dikiş makinesi kullandı, sacda ekmek pişirerek beraberindekilere ikram etti.

Bakan Yanık, yaptığı açıklamada deprem bölgesinde bulunanlar başta olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını belirterek, bu özel günde hayatını yeniden inşa etmeye çalışan kadınlarla birlikte olmak istediklerini ifade etti.

Kadınların hayatlarını yeniden kurmaları, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları ve bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olunması amacıyla ülke genelinde kadın kooperatiflerinin desteğiyle iş atölyeleri açıldığını ifade eden Bakan Yanık, kooperatiflere teşekkür ederek bu kadar ağır bir sürecin içinde bir umut ışığı olmanın önemine işaret etti.

Türkiye genelinde 81 ilde 149 kadın konukevinde 1707 kadın ve 1161 çocuğun hizmet almaya devam ettiğini, deprem bölgesinde 7 ildeki 9 kadın konukevinin ise hızla tahliye edildiğini aktaran Yanık, deprem sonrası şartlarda konukevlerinden hizmet alan ve almak isteyen kadınlara yönelik özel çalışmalar yürütüldüğünü dile getirdi.

Şiddet mağduru olan ya da barınma ihtiyacı olan kadınlarla alakalı çalışmaların aralıksız sürdüğüne işaret eden Yanık, "Bu kapsamda kısa ve orta vadede 11 ilimizde barınma ihtiyacı ve talebi olan kadınlar için 15 kapasiteli yaşam alanlarına yönelik tüm tefrişatı tamamlanmış prefabrik alanların kurulması ve buralarda ulaşım imkanı sağlanması noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Depremden en çok etkilenen illerden Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya'da kadın kuruluşlarının yeniden inşa edileceğini, Adana, Kilis ve Osmaniye'deki konukevlerinin onarılacağını ya da güçlendirileceğini aktaran Bakan Yanık, şiddeti önleme ve izleme merkezleri ve şiddet irtibat noktalarında da güçlendirme ve sağlamlık raporlarının değerlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

- "Ağır bir süreçten geçiyoruz"

Çadır ve konteyner kentlerde kadınlar, çocuklar, engelli ve yaşlılar için özel ihtiyaç mekanları, iş atölyeleri, sosyal market alanları oluşturulduğunu bildiren Bakan Yanık, şöyle konuştu:

"Çadır da olsa konteyner de olsa orası o ailenin yuvasıdır. Yuvayı güvenli, huzurlu, o şartlar içinde olabilecek en iyi şekle getirebilmek için yapılması gereken ne varsa biz bakanlık olarak, diğer kurum ve kuruluşlarımızla kendi görev alanlarımız içinde üzerimize düşen her şeyi eksiksiz yerine getirmeye çalışıyoruz. Maalesef ağır bir süreçten geçiyoruz, yaklaşık 13,5 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği... Ben de Osmaniyeliyim. Adana'da ailemin bir kısmı var. Yakın uzak pek çok tanıdığımızı, dostlarımızı, akrabalarımızı kaybettik. Gerçekten hepimiz için duygusal anlamda da ağır bir süreci beraber götürmeye çalışıyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Bizim milletimiz necip bir millettir. Bizim milletimiz gücünü inancından, imanından alan bir millettir. Bu felaketlerin de dayanışmayla el birliğiyle, dostluk ve kardeşlikle, ihtiyacımız olduğunda birbirimize koşarak üstesinden geleceğimizi çok iyi biliriz. Geçmişte pek çok badireyi atlattığımız gibi bu badireyi de atlatacağımıza inanıyoruz."

Bakan Yanık, bulunduğu bir huzur beldesi olan Adıyaman'ın bu özeliğini muhafaza edeceğinden şüphesinin olmadığını ifade ederek, "Burada hizmetini sürdüren kooperatiflerimize ve Adıyamanlı kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların emeği, umudu, çalışma azmi herkes için bir umut kaynağıdır ve bundan sonra da umut kaynağı olmaya devam edecek. Biz de el birliğiyle onlara hizmet etmeye, onlara destek olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Adıyaman'da koordinasyon görevini sürdüren Ordu Valisi Tuncay Sonel, Adıyaman AFAD Koordinatörü Şeref Albayrak ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'ın da eşlik ettiği Bakan Yanık, açıklama sonrası çadır ve konteynerlerde kalan aileleri ziyaret etti, kadınlarla sohbet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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