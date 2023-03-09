DSİ ekipleri Adıyaman'da depremzedeler için 422 tam donanımlı çadır kurdu

ADIYAMAN (AA) - ORHAN PEHLÜL - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, depremzedeler için tam donanımlı 422 çadır kurdu.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin barınma sorununu çözmek amacıyla çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhuriyet Mahallesi'nde yaklaşık 30 dönümlük alanda DSİ ekiplerince oluşturulan çadır kente depremden etkilenen aileler yerleştiriliyor.

DSİ 20. Bölge Müdürlüğü 203. Şube Müdürü Mehmet Emin Ertürk, AA muhabirine, Trabzon'da üretilen çadırların Adıyaman ve Hatay'a gönderildiğini söyledi.

Çadırların DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü atölyelerinde üretildiğini belirten Ertürk, "Burada depremzedelerin geçici barınmalarına destek sağlamak amacıyla Trabzonlu iş adamlarının da desteğiyle gece gündüz çalışılarak çadırlar üretildi. Alanda çadırların kurulumunu gerçekleştirdik." dedi.

Trabzon'da üretilen çadırların 422'sinin Adıyaman'da kurulduğunu aktaran Ertürk, 160'ının da Hatay'da kurulması için AFAD yetkililerine teslim edildiğini anlattı.

Çadırların tam donanımlı olduğunu vurgulayan Ertürk, şunları kaydetti:

"Çadırlarımızın içinde yatak, yorgan, yastık, nevresim ve havlu takımı gibi eşyalar var. Bir nebze olsun eğer depremzede kardeşlerimizin yaralarına merhem olabildiysek, onların acılarını dindirebildiysek ne mutlu bize. Bu çadırlarda çocuklarımızın güler yüzlerini görmek, seslerini duymak istiyoruz. Devlet Su İşleri olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün imkanlarımızla milletimizin yanında olacağız."



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